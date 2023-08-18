18 августа 2023

Лавров: Россия вынуждена посылать Западу отрезвляющие сигналы о ядерном оружии

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Сигналы о ядерном оружии «отрезвляют» Запад Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия пытается «отрезвить оппонентов», напоминая странам НАТО о существовании ядерного оружия. Эти сигналы призваны предотвратить прямое вооруженное столкновение ядерных держав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная миссия».

«Большая опасность заключается в том, что США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Такое развитие событий должно и может быть предотвращено. Поэтому вынуждены напоминать о существовании высоких военно-политических рисков и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам», — сказал Лавров в интервью.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил об угрозе ядерного конфликта из-за поставок западного оружия на Украину. Опрос россиян, проведенный в июле, показал, что большинство из них против ядерного удара по Украине.

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Россия пытается «отрезвить оппонентов», напоминая странам НАТО о существовании ядерного оружия. Эти сигналы призваны предотвратить прямое вооруженное столкновение ядерных держав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная миссия». «Большая опасность заключается в том, что США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Такое развитие событий должно и может быть предотвращено. Поэтому вынуждены напоминать о существовании высоких военно-политических рисков и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам», — сказал Лавров в интервью. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил об угрозе ядерного конфликта из-за поставок западного оружия на Украину. Опрос россиян, проведенный в июле, показал, что большинство из них против ядерного удара по Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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