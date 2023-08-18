Лавров: Россия вынуждена посылать Западу отрезвляющие сигналы о ядерном оружии 19 августа 2023 в 03:12 Размер текста - 17 + Сигналы о ядерном оружии «отрезвляют» Запад Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия пытается «отрезвить оппонентов», напоминая странам НАТО о существовании ядерного оружия. Эти сигналы призваны предотвратить прямое вооруженное столкновение ядерных держав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная миссия». «Большая опасность заключается в том, что США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Такое развитие событий должно и может быть предотвращено. Поэтому вынуждены напоминать о существовании высоких военно-политических рисков и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам», — сказал Лавров в интервью. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил об угрозе ядерного конфликта из-за поставок западного оружия на Украину. Опрос россиян, проведенный в июле, показал, что большинство из них против ядерного удара по Украине. Россия пытается «отрезвить оппонентов», напоминая странам НАТО о существовании ядерного оружия. Эти сигналы призваны предотвратить прямое вооруженное столкновение ядерных держав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная миссия». «Большая опасность заключается в том, что США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Такое развитие событий должно и может быть предотвращено. Поэтому вынуждены напоминать о существовании высоких военно-политических рисков и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам», — сказал Лавров в интервью. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил об угрозе ядерного конфликта из-за поставок западного оружия на Украину. Опрос россиян, проведенный в июле, показал, что большинство из них против ядерного удара по Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям