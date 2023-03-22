Медведев констатировал приближение ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия ВСУ

23 марта 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Угроза ядерного конфликта не миновала, а только возросла, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Угроза ядерного конфликта не миновала, а только возросла. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Он отметил, что поставки иностранного оружия на Украину приближают ядерный апокалипсис. «Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис», — заявил Медведев в беседе с журналистами. Запись опубликована в telegram-канале зампредседателя Совбеза. Он отметил, что Запад просчитался, когда не поверил в степень решимости президента РФ и отказался давать гарантии безопасности России. Ранее отношения западных стран и России обострились из-за заявление Великобритании о возможной передаче Украине танковых снарядов, оснащенные обедненным ураном. После этого заявления президент РФ Владимир Путин сообщил, что если поставки произойдут, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад хочет применять оружие с ядерным компонентом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что Великобритании не следует ждать «ничего хорошего» после принятия решения об отправке подобного оружия.

Угроза ядерного конфликта не миновала, а только возросла. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Он отметил, что поставки иностранного оружия на Украину приближают ядерный апокалипсис. «Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис», — заявил Медведев в беседе с журналистами. Запись опубликована в telegram-канале зампредседателя Совбеза. Он отметил, что Запад просчитался, когда не поверил в степень решимости президента РФ и отказался давать гарантии безопасности России. Ранее отношения западных стран и России обострились из-за заявление Великобритании о возможной передаче Украине танковых снарядов, оснащенные обедненным ураном. После этого заявления президент РФ Владимир Путин сообщил, что если поставки произойдут, то Россия будет вынуждена реагировать, так как коллективный Запад хочет применять оружие с ядерным компонентом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что Великобритании не следует ждать «ничего хорошего» после принятия решения об отправке подобного оружия.