Челябинская семья обманула жителей Кургана, Тюмени, Москвы и Дагестана

Супруги из Челябинска под видом интернет-магазина автозапчастей обманули жителей Кургана, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана, которые хотели приобрести товар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, всего в деле супругов 50 преступных эпизодов мошенничества.
«В отношении супругов, фиктивно торговавших запчастями для автомобилей, возбуждено 50 уголовных дел, объединенных в одно производство. Общий ущерб превысил 1 млн рублей. В числе потерпевших оказались жители Челябинской, Курганской и Тюменской областей, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В ведомстве отметили, что обман покупателей происходил по известной схеме. При заказе супруги просили оформить предоплату. После чего они поставляли потребителям другие более дешевые товары, иногда они возвращали часть суммы покупателю. В противном случае вовсе переставали выходить на связь.
Уголовное дело расследовали с февраля. В ходе предварительного следствия супруги частично возместили ущерб по 29 эпизодам.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.