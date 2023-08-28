Челябинская семья обманула жителей Кургана, Тюмени, Москвы и Дагестана

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги. Челябинск, калькулятор, деньги, бухгалтер
Супруги обманули клиентов на сумму свыше 1 млн рублей Фото:

Супруги из Челябинска под видом интернет-магазина автозапчастей обманули жителей Кургана, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана, которые хотели приобрести товар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, всего в деле супругов 50 преступных эпизодов мошенничества.

«В отношении супругов, фиктивно торговавших запчастями для автомобилей, возбуждено 50 уголовных дел, объединенных в одно производство. Общий ущерб превысил 1 млн рублей. В числе потерпевших оказались жители Челябинской, Курганской и Тюменской областей, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что обман покупателей происходил по известной схеме. При заказе супруги просили оформить предоплату. После чего они поставляли потребителям другие более дешевые товары, иногда они возвращали часть суммы покупателю. В противном случае вовсе переставали выходить на связь.

Уголовное дело расследовали с февраля. В ходе предварительного следствия супруги частично возместили ущерб по 29 эпизодам.

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Супруги из Челябинска под видом интернет-магазина автозапчастей обманули жителей Кургана, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана, которые хотели приобрести товар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, всего в деле супругов 50 преступных эпизодов мошенничества. «В отношении супругов, фиктивно торговавших запчастями для автомобилей, возбуждено 50 уголовных дел, объединенных в одно производство. Общий ущерб превысил 1 млн рублей. В числе потерпевших оказались жители Челябинской, Курганской и Тюменской областей, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что обман покупателей происходил по известной схеме. При заказе супруги просили оформить предоплату. После чего они поставляли потребителям другие более дешевые товары, иногда они возвращали часть суммы покупателю. В противном случае вовсе переставали выходить на связь. Уголовное дело расследовали с февраля. В ходе предварительного следствия супруги частично возместили ущерб по 29 эпизодам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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