Челябинская семья обманула жителей Кургана, Тюмени, Москвы и Дагестана

28 августа 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Супруги обманули клиентов на сумму свыше 1 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруги из Челябинска под видом интернет-магазина автозапчастей обманули жителей Кургана, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана, которые хотели приобрести товар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, всего в деле супругов 50 преступных эпизодов мошенничества. «В отношении супругов, фиктивно торговавших запчастями для автомобилей, возбуждено 50 уголовных дел, объединенных в одно производство. Общий ущерб превысил 1 млн рублей. В числе потерпевших оказались жители Челябинской, Курганской и Тюменской областей, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что обман покупателей происходил по известной схеме. При заказе супруги просили оформить предоплату. После чего они поставляли потребителям другие более дешевые товары, иногда они возвращали часть суммы покупателю. В противном случае вовсе переставали выходить на связь. Уголовное дело расследовали с февраля. В ходе предварительного следствия супруги частично возместили ущерб по 29 эпизодам.

Супруги из Челябинска под видом интернет-магазина автозапчастей обманули жителей Кургана, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана, которые хотели приобрести товар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, всего в деле супругов 50 преступных эпизодов мошенничества. «В отношении супругов, фиктивно торговавших запчастями для автомобилей, возбуждено 50 уголовных дел, объединенных в одно производство. Общий ущерб превысил 1 млн рублей. В числе потерпевших оказались жители Челябинской, Курганской и Тюменской областей, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что обман покупателей происходил по известной схеме. При заказе супруги просили оформить предоплату. После чего они поставляли потребителям другие более дешевые товары, иногда они возвращали часть суммы покупателю. В противном случае вовсе переставали выходить на связь. Уголовное дело расследовали с февраля. В ходе предварительного следствия супруги частично возместили ущерб по 29 эпизодам.