В Госдуме перечислили признаки брошенных земельных участков

Депутат Валенчук: участок признают брошенным в случае его захламленности

30 августа 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили законодательно закрепить признаки брошенного садового участка Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме предложили законопроект, в котором названы признаки заброшенных земельных участков. Такой участок должен быть захламлен более чем на половину. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. «Разработаны признаки неиспользуемого садового участка: он должен быть захламлен более чем на 50% и не убираться в течение одного года. Также должны быть разрушены объекты капитального строительства и не восстанавливаться более пяти лет», — сообщил «Известиям» Валенчук, ссылаясь на законопроект . В законопроекте говорится, что садовый участок можно считать заброшенным если более 50% его площади заросло сорняками. Уточняется, что срок освоения участка ограничен тремя годами. Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин предложил законные способы оформления в собственность заброшенных садовых участков. Участок по мнению депутата может быть оформлен во владение если бывший собственник отказался от прав либо умер, а наследники не вступили в права собственности.

В Госдуме предложили законопроект, в котором названы признаки заброшенных земельных участков. Такой участок должен быть захламлен более чем на половину. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. «Разработаны признаки неиспользуемого садового участка: он должен быть захламлен более чем на 50% и не убираться в течение одного года. Также должны быть разрушены объекты капитального строительства и не восстанавливаться более пяти лет», — сообщил «Известиям» Валенчук, ссылаясь на законопроект. В законопроекте говорится, что садовый участок можно считать заброшенным если более 50% его площади заросло сорняками. Уточняется, что срок освоения участка ограничен тремя годами. Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин предложил законные способы оформления в собственность заброшенных садовых участков. Участок по мнению депутата может быть оформлен во владение если бывший собственник отказался от прав либо умер, а наследники не вступили в права собственности.