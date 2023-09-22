Зеленский рассказал, сколько продлится контрнаступление

Зеленский заявил, что украинское контрнаступление не закончится зимой
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ВСУ будут проводить наступление текущей зимой Фото:
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Украина продолжит контрнаступление этой зимой, не останавливаясь в тяжелые осенние дни. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы не можем остановиться зимой, <…> в тяжелые дни осенью», — подчеркнул Владимир Зеленский. Его слова передает американская газета The New York Times. Он также заявил, что Киев хочет вернуть Бахмут (Артемовск) в ходе контрнаступления. Зеленский добавил, что у Вооруженных сил Украины есть определенный «всеобъемлющий» план по этому поводу.

Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Одна из горячих точек в настоящий момент является территория вблизи села Работино. США и другие страны оказывают Украине поддержку, но в Вашингтоне признали, что Россия превосходит украинскую армию в плане количества и вооружения.

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Украина продолжит контрнаступление этой зимой, не останавливаясь в тяжелые осенние дни. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Мы не можем остановиться зимой, <…> в тяжелые дни осенью», — подчеркнул Владимир Зеленский. Его слова передает американская газета The New York Times. Он также заявил, что Киев хочет вернуть Бахмут (Артемовск) в ходе контрнаступления. Зеленский добавил, что у Вооруженных сил Украины есть определенный «всеобъемлющий» план по этому поводу. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Одна из горячих точек в настоящий момент является территория вблизи села Работино. США и другие страны оказывают Украине поддержку, но в Вашингтоне признали, что Россия превосходит украинскую армию в плане количества и вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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