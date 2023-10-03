Россия предложит ядерным странам встречу

Россия намерена предложить ядерным державам встречу для утверждения графика консультаций в рамках формата «ядерной пятерки». Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Ближайшая встреча будет „на полях“ начинающегося заседания Первого комитета Генассамблеи ООН. Что дальше? Мы представим вначале коллегам, а потом это станет, наверное, известно», — рассказал Сергей Рябков в интервью РИА Новости.
«Ядерная пятерка» — это неформальное объединение государств, которые имеют ядерное оружие. Среди таких стран: Россия, Китай, Великобритания, США, а также Франция. Замглавы МИД подчеркнул, что формат объединения стран имеет свою повестку дня и никак не связан с ядерным диалогом России и США.
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