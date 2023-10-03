Россия предложит ядерным странам встречу

Замглавы МИД РФ Рябков: Москва предложит график консультаций для ядерных держав

03 октября 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Россия намерена провести встречу с ядерными державами Фото: Официальный сайт президента Украины Россия намерена предложить ядерным державам встречу для утверждения графика консультаций в рамках формата «ядерной пятерки». Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Ближайшая встреча будет „на полях“ начинающегося заседания Первого комитета Генассамблеи ООН. Что дальше? Мы представим вначале коллегам, а потом это станет, наверное, известно», — рассказал Сергей Рябков в интервью РИА Новости. «Ядерная пятерка» — это неформальное объединение государств, которые имеют ядерное оружие. Среди таких стран: Россия, Китай, Великобритания, США, а также Франция. Замглавы МИД подчеркнул, что формат объединения стран имеет свою повестку дня и никак не связан с ядерным диалогом России и США.

Россия намерена предложить ядерным державам встречу для утверждения графика консультаций в рамках формата «ядерной пятерки». Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Ближайшая встреча будет „на полях“ начинающегося заседания Первого комитета Генассамблеи ООН. Что дальше? Мы представим вначале коллегам, а потом это станет, наверное, известно», — рассказал Сергей Рябков в интервью РИА Новости. «Ядерная пятерка» — это неформальное объединение государств, которые имеют ядерное оружие. Среди таких стран: Россия, Китай, Великобритания, США, а также Франция. Замглавы МИД подчеркнул, что формат объединения стран имеет свою повестку дня и никак не связан с ядерным диалогом России и США.