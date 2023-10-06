В Польше оценили, сколько Россия использовала оружия в зоне СВО Россия использовала на Украине менее 15% военного потенциала 07 октября 2023 в 03:15 Размер текста - 17 + Россия рано или поздно одержит победу в конфликте с Украиной, считает Торковская Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Польше считают, что Россия не применила даже 15% своего военного потенциала в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом заявила кандидат от партии «Конфедерации» на выборах в Сейм Самуэла Торковская. «Вы считаете, что у Украины есть хоть какие-то шансы победить Россию? Давайте без наивности: Россия не использовала в конфликте даже 15 процентов своего потенциала», — сказала Торковская в интервью порталу Goniec.pl . Торковская убеждена, что рано или поздно Украина потерпит поражение. По мнению политика, лучший исход конфликта — этот тот, при котором погибнет меньшее количество людей. Она считает, что военная помощь ВСУ, толкает Киев продолжать боевые действия. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что территории не являются целью СВО. Главная задача спецоперации — это обеспечение безопасности россиян и российского государства, передает РТ. В Польше считают, что Россия не применила даже 15% своего военного потенциала в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом заявила кандидат от партии «Конфедерации» на выборах в Сейм Самуэла Торковская. «Вы считаете, что у Украины есть хоть какие-то шансы победить Россию? Давайте без наивности: Россия не использовала в конфликте даже 15 процентов своего потенциала», — сказала Торковская в интервью порталу Goniec.pl. Торковская убеждена, что рано или поздно Украина потерпит поражение. По мнению политика, лучший исход конфликта — этот тот, при котором погибнет меньшее количество людей. Она считает, что военная помощь ВСУ, толкает Киев продолжать боевые действия. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что территории не являются целью СВО. Главная задача спецоперации — это обеспечение безопасности россиян и российского государства, передает РТ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям