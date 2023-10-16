Россельхознадзор запретил поставки рыбы из Японии

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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель
Ограничения на импорт рыбы действуют с 16 октября Фото:

Россия с 16 октября временно ограничивает импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что запрет будет действовать до тех пор, пока не будут получены подтверждения безопасности продуктов. Ранее такие же меры в отношении Японии ввел Китай.

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Россия с 16 октября временно ограничивает импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. «Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что запрет будет действовать до тех пор, пока не будут получены подтверждения безопасности продуктов. Ранее такие же меры в отношении Японии ввел Китай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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