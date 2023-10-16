Россельхознадзор запретил поставки рыбы из Японии

Ограничения на импорт рыбы действуют с 16 октября
Россия с 16 октября временно ограничивает импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», —
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