В Кремле отметили беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая

16 октября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Объем торговли между Китаем и Россией вырос на 24,3%, заявил Юрий Ушаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения между Россией и Китаем достигли высокого уровня. Объем торговли возрос на 24,3% до 141,5 миллиарда долларов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на специальном брифинге. «Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин отмечали, что отношения между РФ и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне», — заявил Ушаков. Он добавил, что в следующем году Россия и Китай будут отмечать 75-летие дипломатических отношений. Китай является главным торговым партнером России. Объем торговли вырос на 24,3% и достиг 141,5 миллиарда долларов. Цель российских властей заключается в достижении отметки в 200 миллиардов долларов в товарообороте с Китаем. Энергетика является ключевым сектором сотрудничества. Страны тесно сотрудничают на мировой арене, координируя свои позиции по важным внешнеполитическим вопросам. Москва и Пекин имеют схожую позицию по Украине и искренне стремятся найти пути для урегулирования этого кризиса. В РФ высоко оценивают сбалансированный подход Китая к украинскому кризису, заключил Ушаков.

Отношения между Россией и Китаем достигли высокого уровня. Объем торговли возрос на 24,3% до 141,5 миллиарда долларов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на специальном брифинге. «Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин отмечали, что отношения между РФ и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне», — заявил Ушаков. Он добавил, что в следующем году Россия и Китай будут отмечать 75-летие дипломатических отношений. Китай является главным торговым партнером России. Объем торговли вырос на 24,3% и достиг 141,5 миллиарда долларов. Цель российских властей заключается в достижении отметки в 200 миллиардов долларов в товарообороте с Китаем. Энергетика является ключевым сектором сотрудничества. Страны тесно сотрудничают на мировой арене, координируя свои позиции по важным внешнеполитическим вопросам. Москва и Пекин имеют схожую позицию по Украине и искренне стремятся найти пути для урегулирования этого кризиса. В РФ высоко оценивают сбалансированный подход Китая к украинскому кризису, заключил Ушаков.