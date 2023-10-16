В Кремле отметили беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая

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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, флаги россии и китая, стол переговоров, подписание соглашений, договор о дружбе и сотрудничестве
Объем торговли между Китаем и Россией вырос на 24,3%, заявил Юрий Ушаков Фото:

Отношения между Россией и Китаем достигли высокого уровня. Объем торговли возрос на 24,3% до 141,5 миллиарда долларов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на специальном брифинге.

«Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин отмечали, что отношения между РФ и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне», — заявил Ушаков. Он добавил, что в следующем году Россия и Китай будут отмечать 75-летие дипломатических отношений. Китай является главным торговым партнером России. Объем торговли вырос на 24,3% и достиг 141,5 миллиарда долларов.

Цель российских властей заключается в достижении отметки в 200 миллиардов долларов в товарообороте с Китаем. Энергетика является ключевым сектором сотрудничества. Страны тесно сотрудничают на мировой арене, координируя свои позиции по важным внешнеполитическим вопросам. Москва и Пекин имеют схожую позицию по Украине и искренне стремятся найти пути для урегулирования этого кризиса. В РФ высоко оценивают сбалансированный подход Китая к украинскому кризису, заключил Ушаков.

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Отношения между Россией и Китаем достигли высокого уровня. Объем торговли возрос на 24,3% до 141,5 миллиарда долларов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на специальном брифинге. «Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин отмечали, что отношения между РФ и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне», — заявил Ушаков. Он добавил, что в следующем году Россия и Китай будут отмечать 75-летие дипломатических отношений. Китай является главным торговым партнером России. Объем торговли вырос на 24,3% и достиг 141,5 миллиарда долларов. Цель российских властей заключается в достижении отметки в 200 миллиардов долларов в товарообороте с Китаем. Энергетика является ключевым сектором сотрудничества. Страны тесно сотрудничают на мировой арене, координируя свои позиции по важным внешнеполитическим вопросам. Москва и Пекин имеют схожую позицию по Украине и искренне стремятся найти пути для урегулирования этого кризиса. В РФ высоко оценивают сбалансированный подход Китая к украинскому кризису, заключил Ушаков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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