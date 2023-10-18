«Известия»: Ространснадзор выявил нарушения в «Уральских авиалиниях»

Проверка авиакомпании проходила в сентябре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ространснадзор выявил многочисленные нарушения во время внеплановой проверки авиакомпании «Уральские авиалинии». Проверка проходила в сентябре, после аварийной посадки самолета авиакомпании в поле под Новосибирском. Об этом рассказало издание «Известия».

«По результатам осмотров судов были обнаружены повреждения фюзеляжей, загрязнения зеркал стоек шасси, некорректное нанесение герметика в ходе ремонтов, повреждение некоторых деталей самолетов коррозией и другие недочеты. Таким образом, перевозчик не обеспечивал контроль полноты и качества работ по техобслуживанию самолетов в нарушение федеральных авиационных правил», — приводят «Известия» результаты акта проверки.

В акте проверки указано, что «Уральские авиалинии» не передавали информацию о случаях, имеющих признаки авиаинцидентов, а также не проводили собственные расследования. «По результатам проверки надзор сделал вывод о ненадлежащем исполнении должностными лицами „Уральских авиалиний“ своих обязанностей, но оснований для приостановки или аннулирования сертификатов у компании не нашел», — подчеркнуло издание.

В авиакомпании подтвердили «Известиям», что в данная проверка действительно была, но ничего необычного в данной процедуре нет. «Ространснадзор действительно проводил проверку нашей авиакомпании. Множество подобных проверок других авиапредприятий проводится по всей России — ничего нового, необычного в проведении данной периодической процедуры надзорными органами в гражданской авиации нет. Информация нарушениях в значительной степени преувеличена и драматизирована. Замечания надзора, очевидно, не несут угрозы безопасности полетов», — сообщила изданию представитель «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском 12 сентября. Рейс Сочи — Омск подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от города.