В Черном море американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk 19 октября неожиданно подал сигнал тревоги, после чего отдалился от побережья Крыма. После этого беспилотник направился в сторону одной из баз НАТО. URA.RU приводит информацию, известную о событии на данный момент.
RQ-4B Global Hawk проводил разведывательный полет над акваторией Черного моря. Однако в какой-то момент БПЛА неожиданно поднял сигнал бедствия о потере связи, после чего полетел к одной из баз НАТО. Как видно на карте с сервиса Flightradar, он пролетал над территорией Греции.
Его мог отпугнуть российский истребитель
Предполагается, что дрон-разведчик мог испугаться российского истребителя. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Воздушно-космические силы будут активно вести патрулирование над Черным морем. По его словам, за обстановкой начнут следить самолеты МиГ-31, оснащенные крылатыми ракетами «Кинжал».
Прошлые случаи прилета американских дронов к границе РФ
Западные беспилотники нередко летают над Черным морем, приближаясь к Крымскому полуострову. Так, в августе Российский Су-30 сопроводил дрон США MQ-9A Reaper, после чего беспилотник сделал разворот от госграницы, передает RT.
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