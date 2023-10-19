Почему американский БПЛА подал сигнал тревоги и улетел от Крыма. Карта

Американский беспилотник подал сигнал бедствия над Черным морем
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
RQ-4B Global Hawk мог испугаться российского истребителя Фото:

В Черном море американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk 19 октября неожиданно подал сигнал тревоги, после чего отдалился от побережья Крыма. После этого беспилотник направился в сторону одной из баз НАТО. URA.RU приводит информацию, известную о событии на данный момент.

RQ-4B Global Hawk проводил разведывательный полет над акваторией Черного моря. Однако в какой-то момент БПЛА неожиданно поднял сигнал бедствия о потере связи, после чего полетел к одной из баз НАТО. Как видно на карте с сервиса Flightradar, он пролетал над территорией Греции.

Его мог отпугнуть российский истребитель

Предполагается, что дрон-разведчик мог испугаться российского истребителя. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Воздушно-космические силы будут активно вести патрулирование над Черным морем. По его словам, за обстановкой начнут следить самолеты МиГ-31, оснащенные крылатыми ракетами «Кинжал».

Прошлые случаи прилета американских дронов к границе РФ

Западные беспилотники нередко летают над Черным морем, приближаясь к Крымскому полуострову. Так, в августе Российский Су-30 сопроводил дрон США MQ-9A Reaper, после чего беспилотник сделал разворот от госграницы, передает RT.

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В Черном море американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk 19 октября неожиданно подал сигнал тревоги, после чего отдалился от побережья Крыма. После этого беспилотник направился в сторону одной из баз НАТО. URA.RU приводит информацию, известную о событии на данный момент. RQ-4B Global Hawk проводил разведывательный полет над акваторией Черного моря. Однако в какой-то момент БПЛА неожиданно поднял сигнал бедствия о потере связи, после чего полетел к одной из баз НАТО. Как видно на карте с сервиса Flightradar, он пролетал над территорией Греции. Предполагается, что дрон-разведчик мог испугаться российского истребителя. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Воздушно-космические силы будут активно вести патрулирование над Черным морем. По его словам, за обстановкой начнут следить самолеты МиГ-31, оснащенные крылатыми ракетами «Кинжал». Западные беспилотники нередко летают над Черным морем, приближаясь к Крымскому полуострову. Так, в августе Российский Су-30 сопроводил дрон США MQ-9A Reaper, после чего беспилотник сделал разворот от госграницы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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