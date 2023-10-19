Пентагон назвал условие передачи Украине ракет ATACMS

Пентагон: Киев заверил в использовании ATACMS только по территории Украины

20 октября 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

В Пентагоне заявили, что тактические ракеты не будут применяться для ударов по России Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пентагоне заявили, что получили гарантии от Киева, что переданные ему ракеты ATACMS будут использоваться только на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер. «Переданные Киеву тактические ракеты ATACMS будут использоваться только на Украине. Нас в этом заверили», — цитируют РИА Новости слова Райдера. Представитель Пентагона не стал называть количество переданных Украине ракет. По данным американских СМИ, ВСУ получили 10-20 ракет ATACMS дальностью до 165 километров. Президент России Владимир Путин заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS со стороны Вашингтона только продлит агонию Киева. Военный эксперт Игорь Коротченко ранее заявлял, что Вооруженные силы РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS. Главным оружием для противодействия стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить мгновенные удары по обнаруженным разведкой пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS.

В Пентагоне заявили, что получили гарантии от Киева, что переданные ему ракеты ATACMS будут использоваться только на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер. «Переданные Киеву тактические ракеты ATACMS будут использоваться только на Украине. Нас в этом заверили», — цитируют РИА Новости слова Райдера. Представитель Пентагона не стал называть количество переданных Украине ракет. По данным американских СМИ, ВСУ получили 10-20 ракет ATACMS дальностью до 165 километров. Президент России Владимир Путин заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS со стороны Вашингтона только продлит агонию Киева. Военный эксперт Игорь Коротченко ранее заявлял, что Вооруженные силы РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS. Главным оружием для противодействия стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить мгновенные удары по обнаруженным разведкой пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS.