24 ноября 2023

Глава СБУ пригрозил взорвать Крымский мост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Малюк пригрозил еще одним терактом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава СБУ Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023.

«Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту. Мост обречен», — заявил Малюк в документальном фильме «Крымский мост на бис». Фильм вышел на youtube-канале телеканала «Один плюс один». Малюк признался, что при первой атаке на мост были использованы самодельные взрывные устройства и смесь гексогена (21 тонна в тротиловом эквиваленте). При второй атаке были задействованы пять морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, дистанционно управляемых из Киева, однако до моста смогли добраться лишь два.

Несмотря на оптимистичные заявления Малюка о «значительном» повреждении Крымского моста, России удалось ликвидировать повреждения в сжатые сроки. Работы завершились на 18 дней раньше запланированной даты.

Обещания взорвать мост со стороны Украины звучали неоднократно. Во время последнего теракта 17 июля погибла российская семья.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СБУ Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023. «Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту. Мост обречен», — заявил Малюк в документальном фильме «Крымский мост на бис». Фильм вышел на youtube-канале телеканала «Один плюс один». Малюк признался, что при первой атаке на мост были использованы самодельные взрывные устройства и смесь гексогена (21 тонна в тротиловом эквиваленте). При второй атаке были задействованы пять морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, дистанционно управляемых из Киева, однако до моста смогли добраться лишь два. Несмотря на оптимистичные заявления Малюка о «значительном» повреждении Крымского моста, России удалось ликвидировать повреждения в сжатые сроки. Работы завершились на 18 дней раньше запланированной даты. Обещания взорвать мост со стороны Украины звучали неоднократно. Во время последнего теракта 17 июля погибла российская семья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...