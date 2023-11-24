Глава СБУ пригрозил взорвать Крымский мост

Глава СБУ Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023.
«Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту. Мост обречен», — заявил Малюк в документальном фильме «Крымский мост на бис». Фильм вышел на youtube-канале телеканала «Один плюс один». Малюк признался, что при первой атаке на мост были использованы самодельные взрывные устройства и смесь гексогена (21 тонна в тротиловом эквиваленте). При второй атаке были задействованы пять морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, дистанционно управляемых из Киева, однако до моста смогли добраться лишь два.
Несмотря на оптимистичные заявления Малюка о «значительном» повреждении Крымского моста, России удалось ликвидировать повреждения в сжатые сроки. Работы завершились на 18 дней раньше запланированной даты.
Обещания взорвать мост со стороны Украины звучали неоднократно. Во время последнего теракта 17 июля погибла российская семья.
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