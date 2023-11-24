Глава СБУ пригрозил взорвать Крымский мост

25 ноября 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Малюк пригрозил еще одним терактом Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава СБУ Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023. «Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту. Мост обречен», — заявил Малюк в документальном фильме «Крымский мост на бис». Фильм вышел на youtube-канале телеканала «Один плюс один». Малюк признался, что при первой атаке на мост были использованы самодельные взрывные устройства и смесь гексогена (21 тонна в тротиловом эквиваленте). При второй атаке были задействованы пять морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, дистанционно управляемых из Киева, однако до моста смогли добраться лишь два. Несмотря на оптимистичные заявления Малюка о «значительном» повреждении Крымского моста, России удалось ликвидировать повреждения в сжатые сроки. Работы завершились на 18 дней раньше запланированной даты. Обещания взорвать мост со стороны Украины звучали неоднократно. Во время последнего теракта 17 июля погибла российская семья.

Глава СБУ Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023. «Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту. Мост обречен», — заявил Малюк в документальном фильме «Крымский мост на бис». Фильм вышел на youtube-канале телеканала «Один плюс один». Малюк признался, что при первой атаке на мост были использованы самодельные взрывные устройства и смесь гексогена (21 тонна в тротиловом эквиваленте). При второй атаке были задействованы пять морских беспилотных летательных аппаратов Sea Baby, дистанционно управляемых из Киева, однако до моста смогли добраться лишь два. Несмотря на оптимистичные заявления Малюка о «значительном» повреждении Крымского моста, России удалось ликвидировать повреждения в сжатые сроки. Работы завершились на 18 дней раньше запланированной даты. Обещания взорвать мост со стороны Украины звучали неоднократно. Во время последнего теракта 17 июля погибла российская семья.