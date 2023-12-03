В СПЧ раскрыли, о чем будут говорить на встрече с Путиным

СПЧ: на встрече с Путиным обсудят темы СВО, здравоохранения и образования
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Публичные слушания. Курган, чиновник, руки, депутат
Члены СПЧ хотят обсудить с Путиным вопросы здравоохранения, СВО и образования Фото:

Члены Совета по правам человека при президенте России на встрече с Владимиром Путиным хотят обсудить проблемы, связанные со спецоперацией, здравоохранением, образованием, а также другие вопросы о правах человека. Об этом сообщил ответственный секретарь Совета Александр Точенов.

«Проблемы, связанные с СВО, миграционной политикой, образованием, медициной, есть комплекс тем, которые связаны с правами человека», — сказал Точенов РИА Новости. Член СПЧ Александр Брод рассказал, что хочет обсудить с главой государства общественный контроль на выборах.

Член СПЧ Ян Власов сообщил, что планирует поговорить с Путиным на тему здравоохранения, а именно обсудить последствия ковида для населения, а также количество медицинских специалистов в стране. Он добавил, что необходимо поднять вопрос о существовании единой научно-методической структуры в России.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что традиционное общение президента с членами Совета по правам человека состоится в декабре. Ранее российский президент издал указ, которым вывел из совета Генри Резника, Шоту Горгадзе, Евгения Ясина, Леонида Никитинского и Александра Мукомолова. При этом из указа следует, что в новый состав СПЧ включена директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.

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Члены Совета по правам человека при президенте России на встрече с Владимиром Путиным хотят обсудить проблемы, связанные со спецоперацией, здравоохранением, образованием, а также другие вопросы о правах человека. Об этом сообщил ответственный секретарь Совета Александр Точенов. «Проблемы, связанные с СВО, миграционной политикой, образованием, медициной, есть комплекс тем, которые связаны с правами человека», — сказал Точенов РИА Новости. Член СПЧ Александр Брод рассказал, что хочет обсудить с главой государства общественный контроль на выборах. Член СПЧ Ян Власов сообщил, что планирует поговорить с Путиным на тему здравоохранения, а именно обсудить последствия ковида для населения, а также количество медицинских специалистов в стране. Он добавил, что необходимо поднять вопрос о существовании единой научно-методической структуры в России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что традиционное общение президента с членами Совета по правам человека состоится в декабре. Ранее российский президент издал указ, которым вывел из совета Генри Резника, Шоту Горгадзе, Евгения Ясина, Леонида Никитинского и Александра Мукомолова. При этом из указа следует, что в новый состав СПЧ включена директор Центра по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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