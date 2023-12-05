ВСУ избавилась от своих солдат, пожелавших сдаться в плен России

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, мвс украины, мвд украины, милиция украины, выставка трофеев
«Купол» сообщил, что украинская артиллерия уничтожила 25 солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа из 25 военных ВСУ, которая была намерена сдаться в плен, убита своей же артиллерией. Об этом сообщил замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил России с позывным «Купол».

«Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — заявил «Купол» в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинская артиллерия уничтожила всех 25 солдат.

Ранее в Минобороны РФ сообщило, что бойцы ВСУ бежали из поселка Артемовское, бросив часть убитых, передает RT. Боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск сообщил, что под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен.

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Группа из 25 военных ВСУ, которая была намерена сдаться в плен, убита своей же артиллерией. Об этом сообщил замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил России с позывным «Купол». «Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — заявил «Купол» в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинская артиллерия уничтожила всех 25 солдат. Ранее в Минобороны РФ сообщило, что бойцы ВСУ бежали из поселка Артемовское, бросив часть убитых, передает RT. Боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск сообщил, что под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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