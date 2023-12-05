ВСУ избавилась от своих солдат, пожелавших сдаться в плен России

05 декабря 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

«Купол» сообщил, что украинская артиллерия уничтожила 25 солдат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа из 25 военных ВСУ, которая была намерена сдаться в плен, убита своей же артиллерией. Об этом сообщил замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил России с позывным «Купол». «Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — заявил «Купол» в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинская артиллерия уничтожила всех 25 солдат. Ранее в Минобороны РФ сообщило, что бойцы ВСУ бежали из поселка Артемовское, бросив часть убитых, передает RT. Боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск сообщил, что под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен.

Группа из 25 военных ВСУ, которая была намерена сдаться в плен, убита своей же артиллерией. Об этом сообщил замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил России с позывным «Купол». «Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — заявил «Купол» в беседе с РИА Новости. Он отметил, что украинская артиллерия уничтожила всех 25 солдат. Ранее в Минобороны РФ сообщило, что бойцы ВСУ бежали из поселка Артемовское, бросив часть убитых, передает RT. Боец 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск сообщил, что под Купянском шесть солдат 54-й бригады ВС Украины добровольно сдались в плен.