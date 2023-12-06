Reuters: протесты в Польше привели к задержке поставок военной помощи ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, техника, украина, эшелон, всу, stock, переброска
Польские дальнобойщики продолжают блокировать границу с Украиной Фото:

Благотворительные и неправительственные организации, занимающиеся передачей военной помощи Киеву, столкнулись с тем, что их поставки не доходят до Украины. Причиной этому являются протесты со стороны польских дальнобойщиков, которые блокируют проезд через границу. Об этом сообщает Reuters.

«Хотя протестующие заявляют, что пропускают гуманитарную и военную помощь, многие ресурсы, необходимые Вооруженным силам Украины (ВСУ), покупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, которым не разрешено преодолевать блокаду», — передает агентство, ссылаясь на несколько источников. Отмечается, что тысячи грузовиков с коммерческими товарами на протяжении нескольких недель стояли на пограничных переходах Польши и Украины.

Польские перевозчики начали блокировать границу с Украиной 28 ноября. Они требуют, чтобы вернулась старая система торговли, когда Украина должна была получать специальное разрешение для торговли на рынке Евросоюза. В результате Киев потерял миллионы евро.

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Благотворительные и неправительственные организации, занимающиеся передачей военной помощи Киеву, столкнулись с тем, что их поставки не доходят до Украины. Причиной этому являются протесты со стороны польских дальнобойщиков, которые блокируют проезд через границу. Об этом сообщает Reuters. «Хотя протестующие заявляют, что пропускают гуманитарную и военную помощь, многие ресурсы, необходимые Вооруженным силам Украины (ВСУ), покупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, которым не разрешено преодолевать блокаду», — передает агентство, ссылаясь на несколько источников. Отмечается, что тысячи грузовиков с коммерческими товарами на протяжении нескольких недель стояли на пограничных переходах Польши и Украины. Польские перевозчики начали блокировать границу с Украиной 28 ноября. Они требуют, чтобы вернулась старая система торговли, когда Украина должна была получать специальное разрешение для торговли на рынке Евросоюза. В результате Киев потерял миллионы евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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