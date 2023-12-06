Reuters: протесты в Польше привели к задержке поставок военной помощи ВСУ

Польские дальнобойщики продолжают блокировать границу с УкраинойФото: Министерство обороны Украины
Благотворительные и неправительственные организации, занимающиеся передачей военной помощи Киеву, столкнулись с тем, что их поставки не доходят до Украины. Причиной этому являются протесты со стороны польских дальнобойщиков, которые блокируют проезд через границу. Об этом сообщает Reuters.
«Хотя протестующие заявляют, что пропускают гуманитарную и военную помощь, многие ресурсы, необходимые Вооруженным силам Украины (ВСУ), покупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, которым не разрешено преодолевать блокаду», — передает агентство, ссылаясь на несколько источников. Отмечается, что тысячи грузовиков с коммерческими товарами на протяжении нескольких недель стояли на пограничных переходах Польши и Украины.
Польские перевозчики начали блокировать границу с Украиной 28 ноября. Они требуют, чтобы вернулась старая система торговли, когда Украина должна была получать специальное разрешение для торговли на рынке Евросоюза. В результате Киев потерял миллионы евро.
Благотворительные и неправительственные организации, занимающиеся передачей военной помощи Киеву, столкнулись с тем, что их поставки не доходят до Украины. Причиной этому являются протесты со стороны польских дальнобойщиков, которые блокируют проезд через границу. Об этом сообщает Reuters. «Хотя протестующие заявляют, что пропускают гуманитарную и военную помощь, многие ресурсы, необходимые Вооруженным силам Украины (ВСУ), покупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, которым не разрешено преодолевать блокаду», — передает агентство, ссылаясь на несколько источников. Отмечается, что тысячи грузовиков с коммерческими товарами на протяжении нескольких недель стояли на пограничных переходах Польши и Украины. Польские перевозчики начали блокировать границу с Украиной 28 ноября. Они требуют, чтобы вернулась старая система торговли, когда Украина должна была получать специальное разрешение для торговли на рынке Евросоюза. В результате Киев потерял миллионы евро.