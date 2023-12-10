10 декабря 2023

Генерал ВСУ Романенко призвал депутатов ходить на рейды за призывниками

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Нынешняя система мобилизации в Украине не справляется с запросами ВСУ, отметил Романенко Фото:
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Украинским депутатам следует ходить на рейды за призывниками вместе с военкомами, а процедуру мобилизации необходимо упрощать. С таким заявлением выступил бывший замначальника Генштаба ВСУ (Вооруженные силы Украины), генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они (были — прим. URA.RU) с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам», — сказал Романенко на интервью украинской радиостанции Radio NV. По его мнению, ВСУ нужно восполнять потери и формировать новые бригады. Для этого генерал предложил поставить на учет всех военнообязанных, а также женщин.

Романенко отметил, что нынешняя система мобилизации в Украине не справляется с запросами ВСУ. «Система требует изменений. Это нужно проводить, времени нет», — подытожил он.

На запорожском направлении командование ВСУ бросает своих военнослужащих на убой. По словам солдата ВС РФ с позывным «Медведь», противники все чаще складывают оружия, чтобы сохранить свою жизнь на передовой.

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Украинским депутатам следует ходить на рейды за призывниками вместе с военкомами, а процедуру мобилизации необходимо упрощать. С таким заявлением выступил бывший замначальника Генштаба ВСУ (Вооруженные силы Украины), генерал-лейтенант Игорь Романенко. «Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они (были — прим. URA.RU) с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам», — сказал Романенко на интервью украинской радиостанции Radio NV. По его мнению, ВСУ нужно восполнять потери и формировать новые бригады. Для этого генерал предложил поставить на учет всех военнообязанных, а также женщин. Романенко отметил, что нынешняя система мобилизации в Украине не справляется с запросами ВСУ. «Система требует изменений. Это нужно проводить, времени нет», — подытожил он. На запорожском направлении командование ВСУ бросает своих военнослужащих на убой. По словам солдата ВС РФ с позывным «Медведь», противники все чаще складывают оружия, чтобы сохранить свою жизнь на передовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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