Генерал ВСУ Романенко призвал депутатов ходить на рейды за призывниками

11 декабря 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Нынешняя система мобилизации в Украине не справляется с запросами ВСУ, отметил Романенко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским депутатам следует ходить на рейды за призывниками вместе с военкомами, а процедуру мобилизации необходимо упрощать. С таким заявлением выступил бывший замначальника Генштаба ВСУ (Вооруженные силы Украины), генерал-лейтенант Игорь Романенко. «Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они (были — прим. URA.RU) с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам», — сказал Романенко на интервью украинской радиостанции Radio NV. По его мнению, ВСУ нужно восполнять потери и формировать новые бригады. Для этого генерал предложил поставить на учет всех военнообязанных, а также женщин. Романенко отметил, что нынешняя система мобилизации в Украине не справляется с запросами ВСУ. «Система требует изменений. Это нужно проводить, времени нет», — подытожил он. На запорожском направлении командование ВСУ бросает своих военнослужащих на убой. По словам солдата ВС РФ с позывным «Медведь», противники все чаще складывают оружия, чтобы сохранить свою жизнь на передовой.

Украинским депутатам следует ходить на рейды за призывниками вместе с военкомами, а процедуру мобилизации необходимо упрощать. С таким заявлением выступил бывший замначальника Генштаба ВСУ (Вооруженные силы Украины), генерал-лейтенант Игорь Романенко. «Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они (были — прим. URA.RU) с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам», — сказал Романенко на интервью украинской радиостанции Radio NV. По его мнению, ВСУ нужно восполнять потери и формировать новые бригады. Для этого генерал предложил поставить на учет всех военнообязанных, а также женщин. Романенко отметил, что нынешняя система мобилизации в Украине не справляется с запросами ВСУ. «Система требует изменений. Это нужно проводить, времени нет», — подытожил он. На запорожском направлении командование ВСУ бросает своих военнослужащих на убой. По словам солдата ВС РФ с позывным «Медведь», противники все чаще складывают оружия, чтобы сохранить свою жизнь на передовой.