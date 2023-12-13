«РБК»: доходы от посуточной аренды квартиры в РФ вырастут вдвое к 2026 году

13 декабря 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Доход арендодателей посуточного жилья увеличится вдвое Фото: Денис Моргунов © URA.RU Доходы арендодателей от сдачи посуточного жилья к 2026 году могут увечиться более чем в два раза. Такой прогноз сделал Центр стратегических разработок (ЦСР), ссылаясь на свои социально-экономические исследования. «По данным ЦСР, в 2023 году доходы арендаторов от краткосрочной аренды составили 213,2 млрд руб. <…> К 2026 году рынок посуточной аренды вырастет более чем вдвое», — говорится в исследовании передает РБК. Основными причинами такого роста являются: двукратное увеличение числа сдаваемых объектов, дальнейший рост спроса на посуточную аренду, развитие профильных российских сервисов и развитие целевых девелоперских проектов, предполагающих строительство именно апартаментов для сдачи. Это исследование построено на основе данных ведущих платформ, работающих на рынке краткосрочной аренды и онлайн-интервью среди двух тысяч арендаторов и арендодателей по всей стране. В крупных городах РФ аренда жилья уже выросла на 25%. Среди основных причин — недостаточное количество предложений и рост ипотечных ставок на вторичку.

Доходы арендодателей от сдачи посуточного жилья к 2026 году могут увечиться более чем в два раза. Такой прогноз сделал Центр стратегических разработок (ЦСР), ссылаясь на свои социально-экономические исследования. «По данным ЦСР, в 2023 году доходы арендаторов от краткосрочной аренды составили 213,2 млрд руб. <…> К 2026 году рынок посуточной аренды вырастет более чем вдвое», — говорится в исследовании передает РБК. Основными причинами такого роста являются: двукратное увеличение числа сдаваемых объектов, дальнейший рост спроса на посуточную аренду, развитие профильных российских сервисов и развитие целевых девелоперских проектов, предполагающих строительство именно апартаментов для сдачи. Это исследование построено на основе данных ведущих платформ, работающих на рынке краткосрочной аренды и онлайн-интервью среди двух тысяч арендаторов и арендодателей по всей стране. В крупных городах РФ аренда жилья уже выросла на 25%. Среди основных причин — недостаточное количество предложений и рост ипотечных ставок на вторичку.