«РБК»: доходы от посуточной аренды квартиры в РФ вырастут вдвое к 2026 году

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Доход арендодателей посуточного жилья увеличится вдвое Фото:

Доходы арендодателей от сдачи посуточного жилья к 2026 году могут увечиться более чем в два раза. Такой прогноз сделал Центр стратегических разработок (ЦСР), ссылаясь на свои социально-экономические исследования.

«По данным ЦСР, в 2023 году доходы арендаторов от краткосрочной аренды составили 213,2 млрд руб. <…> К 2026 году рынок посуточной аренды вырастет более чем вдвое», — говорится в исследовании передает РБК.

Основными причинами такого роста являются: двукратное увеличение числа сдаваемых объектов, дальнейший рост спроса на посуточную аренду, развитие профильных российских сервисов и развитие целевых девелоперских проектов, предполагающих строительство именно апартаментов для сдачи. Это исследование построено на основе данных ведущих платформ, работающих на рынке краткосрочной аренды и онлайн-интервью среди двух тысяч арендаторов и арендодателей по всей стране.

В крупных городах РФ аренда жилья уже выросла на 25%. Среди основных причин — недостаточное количество предложений и рост ипотечных ставок на вторичку.

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Доходы арендодателей от сдачи посуточного жилья к 2026 году могут увечиться более чем в два раза. Такой прогноз сделал Центр стратегических разработок (ЦСР), ссылаясь на свои социально-экономические исследования. «По данным ЦСР, в 2023 году доходы арендаторов от краткосрочной аренды составили 213,2 млрд руб. <…> К 2026 году рынок посуточной аренды вырастет более чем вдвое», — говорится в исследовании передает РБК. Основными причинами такого роста являются: двукратное увеличение числа сдаваемых объектов, дальнейший рост спроса на посуточную аренду, развитие профильных российских сервисов и развитие целевых девелоперских проектов, предполагающих строительство именно апартаментов для сдачи. Это исследование построено на основе данных ведущих платформ, работающих на рынке краткосрочной аренды и онлайн-интервью среди двух тысяч арендаторов и арендодателей по всей стране. В крупных городах РФ аренда жилья уже выросла на 25%. Среди основных причин — недостаточное количество предложений и рост ипотечных ставок на вторичку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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