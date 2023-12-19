Посетитель выставки «Россия» получил необычный подарок от Путина. Фото

Посетитель выставки «Россия» получил открытку от Путина

19 декабря 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Посетителю выставки-форума «Россия» подарили открытку от Путина Фото: Алексей Никольский\Фотохост-агентство РИА Новости Трехмиллионный посетитель международной выставки-форума «Россия» Алексей Козырев из Барнаула получил открытку от президента РФ Владимира Путина. Кроме того, ему подарили сертификат на посещение космодрома «Восточный» вместе с семьей. «Им (трехмиллионным посетителем — прим. URA.RU) стал Алексей Козырев, который приехал на выставку из Барнаула Алтайского края вместе с женой Еленой. Семья получила в подарок открытку с поздравлением и подписью Путина», — говорится в сообщении пресс-службы выставки, передает РИА Новости. Кроме того, для Алексея и Елены организовали экскурсию в 15 павильон «Строим будущее /Россия в движении», где подарили сертификат на поездку на космодром Восточный. «Приехали — и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок», — приводит пресс-служба слова Козырева. Он также рассказал, что любит путешествовать с семьей. Выставка-форум «Россия» проходит в московском ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. На ней представлены достижения регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Ранее, 4 декабря, Путин впервые посетил выставку «Россия». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину понравилась выставка «Россия» на ВДНХ. По его словам, экспозиции выставки будут обновляться. Фото: Алексей Никольский\Фотохост-агентство РИА Новости Фото: Алексей Никольский\Фотохост-агентство РИА Новости Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трехмиллионный посетитель международной выставки-форума «Россия» Алексей Козырев из Барнаула получил открытку от президента РФ Владимира Путина. Кроме того, ему подарили сертификат на посещение космодрома «Восточный» вместе с семьей. «Им (трехмиллионным посетителем — прим. URA.RU) стал Алексей Козырев, который приехал на выставку из Барнаула Алтайского края вместе с женой Еленой. Семья получила в подарок открытку с поздравлением и подписью Путина», — говорится в сообщении пресс-службы выставки, передает РИА Новости. Кроме того, для Алексея и Елены организовали экскурсию в 15 павильон «Строим будущее /Россия в движении», где подарили сертификат на поездку на космодром Восточный. «Приехали — и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок», — приводит пресс-служба слова Козырева. Он также рассказал, что любит путешествовать с семьей. Выставка-форум «Россия» проходит в московском ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. На ней представлены достижения регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Ранее, 4 декабря, Путин впервые посетил выставку «Россия». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину понравилась выставка «Россия» на ВДНХ. По его словам, экспозиции выставки будут обновляться.