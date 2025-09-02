Россияне смогут летать по прямым рейсам в новую страну

Россия и Пакистан прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия и Пакистан могут запустить прямое авиасообщение
Россия и Пакистан могут запустить прямое авиасообщение Фото:

Россия и Пакистан обсуждают открытие прямого авиасообщения и запуск пробного поезда из Карачи в Москву и Минск с транзитом через Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ. Первый тестовый железнодорожный маршрут планируется запустить в октябре 2025 года.

«В октябре будет запущен пробный поезд от Карачи до Москвы и Минска, с проездом через Афганистан автомобильным транспортом. Прорабатываем вопрос открытия прямого авиасообщения», — говорится в сообщении Минтранса. Его приводит ТАСС.

Стороны также обсуждают создание новых мультимодальных маршрутов. В министерстве напомнили, что в 2024 году уже проводились пробные автоперевозки между Россией и Пакистаном, что позволило испытать возможности логистики на этом направлении. Ожидается, что новые проекты помогут укрепить торгово-экономические связи между государствами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Пакистан обсуждают открытие прямого авиасообщения и запуск пробного поезда из Карачи в Москву и Минск с транзитом через Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ. Первый тестовый железнодорожный маршрут планируется запустить в октябре 2025 года. «В октябре будет запущен пробный поезд от Карачи до Москвы и Минска, с проездом через Афганистан автомобильным транспортом. Прорабатываем вопрос открытия прямого авиасообщения», — говорится в сообщении Минтранса. Его приводит ТАСС. Стороны также обсуждают создание новых мультимодальных маршрутов. В министерстве напомнили, что в 2024 году уже проводились пробные автоперевозки между Россией и Пакистаном, что позволило испытать возможности логистики на этом направлении. Ожидается, что новые проекты помогут укрепить торгово-экономические связи между государствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...