Россияне смогут летать по прямым рейсам в новую страну

Россия и Пакистан обсуждают открытие прямого авиасообщения и запуск пробного поезда из Карачи в Москву и Минск с транзитом через Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ. Первый тестовый железнодорожный маршрут планируется запустить в октябре 2025 года.
«В октябре будет запущен пробный поезд от Карачи до Москвы и Минска, с проездом через Афганистан автомобильным транспортом. Прорабатываем вопрос открытия прямого авиасообщения», — говорится в сообщении Минтранса. Его приводит ТАСС.
Стороны также обсуждают создание новых мультимодальных маршрутов. В министерстве напомнили, что в 2024 году уже проводились пробные автоперевозки между Россией и Пакистаном, что позволило испытать возможности логистики на этом направлении. Ожидается, что новые проекты помогут укрепить торгово-экономические связи между государствами.
