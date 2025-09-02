Вучич поделился впечатлениями от разговора с Путиным в Китае

Диалог между главами Сербии и России Александром Вучичем и Владимиром Путиным был «очень открытым, честным и важным». Сербский лидер поделился деталями прошедшей встречи.
«У нас состоялся очень открытый, честный и важный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и я считаю, что мы затронули все темы, представляющие взаимный интерес», — сообщил Вучич сербским средствам массовой информации после завершения беседы. Цитата по ТАСС.
Встреча Вучича и Путина состоялась на полях международного форума в Пекине, куда обе страны прибыли по приглашению китайского руководства. Кроме этого российский президент обсудил вопросы сотрудничества с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в трехстороннем саммите с лидерами Китая и Монголии.
Помимо этого, Путин провел переговоры с премьер-министрами Пакистана и Словакии Шахбазом Шарифом и Робертом Фицо. Последний спросил у Путина разрешение на передачу его послания лидерам ЕС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.