Вучич поделился впечатлениями от разговора с Путиным в Китае

Глава Сербии Вучич: встреча с Путиным была очень открытой и важной
Путин провел переговоры с Вучичем
Диалог между главами Сербии и России Александром Вучичем и Владимиром Путиным был «очень открытым, честным и важным». Сербский лидер поделился деталями прошедшей встречи. 

«У нас состоялся очень открытый, честный и важный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и я считаю, что мы затронули все темы, представляющие взаимный интерес», — сообщил Вучич сербским средствам массовой информации после завершения беседы. Цитата по ТАСС.

Встреча Вучича и Путина состоялась на полях международного форума в Пекине, куда обе страны прибыли по приглашению китайского руководства. Кроме этого российский президент обсудил вопросы сотрудничества с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в трехстороннем саммите с лидерами Китая и Монголии.

Помимо этого, Путин провел переговоры с премьер-министрами Пакистана и Словакии Шахбазом Шарифом и Робертом Фицо. Последний спросил у Путина разрешение на передачу его послания лидерам ЕС.

