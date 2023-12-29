Американский эксперт забил тревогу из-за отстранения Трампа от праймериз

Дэн Лазар: демократия США рискует погибнуть из-за недопуска Трампа на выборы

30 декабря 2023 в 03:39 Размер текста - 17 +

Американские эксперты назвали снятие Трампа с праймериз развалом демократии Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Если у бывшего президента США Дональда Трампа отнимут право участвовать в праймериз республиканской партии в штатах Мэн И Колорадо, то другие штаты могут последовать их примеру, что приведет к развалу демократии. Об этом заявил американский эксперт, историк конституции и политический комментатор Дэн Лазар. «Если верховный суд США оставляет в силе решения штатов Колорадо и Мэн, другие штаты могут последовать этому примеру и дисквалифицировать Трампа — лидирующего кандидата. Cколько американцев примут его поражение на выборах?» — передает слова американского эксперта РИА Новости. По мнению Лазара, американская демократия разваливается, а избирательная система США должна быть пересмотрена, так как давно устарела. Однако этому будет препятствовать конституционная система, пояснил он. Трампа не допустили до участия в праймериз республиканцев в Колорадо, а после и в штате Мэн, об этом рассказывал телеканал 360. Первый праймериз в штатах должен пройти 5 марта с сертификацией кандидатов 5 января.

Если у бывшего президента США Дональда Трампа отнимут право участвовать в праймериз республиканской партии в штатах Мэн И Колорадо, то другие штаты могут последовать их примеру, что приведет к развалу демократии. Об этом заявил американский эксперт, историк конституции и политический комментатор Дэн Лазар. «Если верховный суд США оставляет в силе решения штатов Колорадо и Мэн, другие штаты могут последовать этому примеру и дисквалифицировать Трампа — лидирующего кандидата. Cколько американцев примут его поражение на выборах?» — передает слова американского эксперта РИА Новости. По мнению Лазара, американская демократия разваливается, а избирательная система США должна быть пересмотрена, так как давно устарела. Однако этому будет препятствовать конституционная система, пояснил он. Трампа не допустили до участия в праймериз республиканцев в Колорадо, а после и в штате Мэн, об этом рассказывал телеканал 360. Первый праймериз в штатах должен пройти 5 марта с сертификацией кандидатов 5 января.