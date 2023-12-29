Американский эксперт забил тревогу из-за отстранения Трампа от праймериз

Если у бывшего президента США Дональда Трампа отнимут право участвовать в праймериз республиканской партии в штатах Мэн И Колорадо, то другие штаты могут последовать их примеру, что приведет к развалу демократии. Об этом заявил американский эксперт, историк конституции и политический комментатор Дэн Лазар.
«Если верховный суд США оставляет в силе решения штатов Колорадо и Мэн, другие штаты могут последовать этому примеру и дисквалифицировать Трампа — лидирующего кандидата. Cколько американцев примут его поражение на выборах?» — передает слова американского эксперта РИА Новости.
По мнению Лазара, американская демократия разваливается, а избирательная система США должна быть пересмотрена, так как давно устарела. Однако этому будет препятствовать конституционная система, пояснил он.
Трампа не допустили до участия в праймериз республиканцев в Колорадо, а после и в штате Мэн, об этом рассказывал телеканал 360. Первый праймериз в штатах должен пройти 5 марта с сертификацией кандидатов 5 января.
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