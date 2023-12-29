29 декабря 2023

Американский эксперт забил тревогу из-за отстранения Трампа от праймериз

Дэн Лазар: демократия США рискует погибнуть из-за недопуска Трампа на выборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Американские эксперты назвали снятие Трампа с праймериз развалом демократии Фото:

Если у бывшего президента США Дональда Трампа отнимут право участвовать в праймериз республиканской партии в штатах Мэн И Колорадо, то другие штаты могут последовать их примеру, что приведет к развалу демократии. Об этом заявил американский эксперт, историк конституции и политический комментатор Дэн Лазар.

«Если верховный суд США оставляет в силе решения штатов Колорадо и Мэн, другие штаты могут последовать этому примеру и дисквалифицировать Трампа — лидирующего кандидата. Cколько американцев примут его поражение на выборах?» — передает слова американского эксперта РИА Новости.

По мнению Лазара, американская демократия разваливается, а избирательная система США должна быть пересмотрена, так как давно устарела. Однако этому будет препятствовать конституционная система, пояснил он.

Трампа не допустили до участия в праймериз республиканцев в Колорадо, а после и в штате Мэн, об этом рассказывал телеканал 360. Первый праймериз в штатах должен пройти 5 марта с сертификацией кандидатов 5 января.

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Если у бывшего президента США Дональда Трампа отнимут право участвовать в праймериз республиканской партии в штатах Мэн И Колорадо, то другие штаты могут последовать их примеру, что приведет к развалу демократии. Об этом заявил американский эксперт, историк конституции и политический комментатор Дэн Лазар. «Если верховный суд США оставляет в силе решения штатов Колорадо и Мэн, другие штаты могут последовать этому примеру и дисквалифицировать Трампа — лидирующего кандидата. Cколько американцев примут его поражение на выборах?» — передает слова американского эксперта РИА Новости. По мнению Лазара, американская демократия разваливается, а избирательная система США должна быть пересмотрена, так как давно устарела. Однако этому будет препятствовать конституционная система, пояснил он. Трампа не допустили до участия в праймериз республиканцев в Колорадо, а после и в штате Мэн, об этом рассказывал телеканал 360. Первый праймериз в штатах должен пройти 5 марта с сертификацией кандидатов 5 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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