Южнокорейские военные высмеяли угрозы сестры Ким Чен Ына

Военные Южной Кореи назвали угрозы сестры Ким Чен Ына плохой агитацией
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Военные Южной Кореи назвали заявление сестры лидера КНДР комедией Фото:

Военные Южной Кореи высмеяли заявление сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон о том, что Северная Корея не проводила артиллерийских стрельб. Эти слова являются низкокачественной агитацией, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов.

«Опубликованное сегодня заявление Ким Е Чжон представляет собой низкокачественную агитацию, похожую на комедию», — передает РИА Новости информацию из ОКНШ. Там добавили, что это является методикой КНДР по подрыву доверия к южнокорейской армии и провоцированию внутренних конфликтов в Южной Корее.

В объединении отметили, что следят за действиями Северной Кореи в преддверии южнокорейских парламентских выборов. На любые провокации они готовы дать решительный ответ.

Ранее Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян ответит на малейшую провокацию со стороны Южной Кореи «крещением огнем» и моментальной гибелью южнокорейских военных. По ее словам, из-за упрямства и просчетов Сеул навлечет на себя непоправимые бедствия.

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Военные Южной Кореи высмеяли заявление сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон о том, что Северная Корея не проводила артиллерийских стрельб. Эти слова являются низкокачественной агитацией, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. «Опубликованное сегодня заявление Ким Е Чжон представляет собой низкокачественную агитацию, похожую на комедию», — передает РИА Новости информацию из ОКНШ. Там добавили, что это является методикой КНДР по подрыву доверия к южнокорейской армии и провоцированию внутренних конфликтов в Южной Корее. В объединении отметили, что следят за действиями Северной Кореи в преддверии южнокорейских парламентских выборов. На любые провокации они готовы дать решительный ответ. Ранее Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян ответит на малейшую провокацию со стороны Южной Кореи «крещением огнем» и моментальной гибелью южнокорейских военных. По ее словам, из-за упрямства и просчетов Сеул навлечет на себя непоправимые бедствия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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