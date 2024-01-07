Южнокорейские военные высмеяли угрозы сестры Ким Чен Ына

Военные Южной Кореи назвали угрозы сестры Ким Чен Ына плохой агитацией

07 января 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Военные Южной Кореи назвали заявление сестры лидера КНДР комедией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военные Южной Кореи высмеяли заявление сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон о том, что Северная Корея не проводила артиллерийских стрельб. Эти слова являются низкокачественной агитацией, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. «Опубликованное сегодня заявление Ким Е Чжон представляет собой низкокачественную агитацию, похожую на комедию», — передает РИА Новости информацию из ОКНШ. Там добавили, что это является методикой КНДР по подрыву доверия к южнокорейской армии и провоцированию внутренних конфликтов в Южной Корее. В объединении отметили, что следят за действиями Северной Кореи в преддверии южнокорейских парламентских выборов. На любые провокации они готовы дать решительный ответ. Ранее Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян ответит на малейшую провокацию со стороны Южной Кореи «крещением огнем» и моментальной гибелью южнокорейских военных. По ее словам, из-за упрямства и просчетов Сеул навлечет на себя непоправимые бедствия.

Военные Южной Кореи высмеяли заявление сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон о том, что Северная Корея не проводила артиллерийских стрельб. Эти слова являются низкокачественной агитацией, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. «Опубликованное сегодня заявление Ким Е Чжон представляет собой низкокачественную агитацию, похожую на комедию», — передает РИА Новости информацию из ОКНШ. Там добавили, что это является методикой КНДР по подрыву доверия к южнокорейской армии и провоцированию внутренних конфликтов в Южной Корее. В объединении отметили, что следят за действиями Северной Кореи в преддверии южнокорейских парламентских выборов. На любые провокации они готовы дать решительный ответ. Ранее Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян ответит на малейшую провокацию со стороны Южной Кореи «крещением огнем» и моментальной гибелью южнокорейских военных. По ее словам, из-за упрямства и просчетов Сеул навлечет на себя непоправимые бедствия.