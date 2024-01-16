Советник МО Ильницкий: ВСУ в первоначальном виде были уничтожены в мае 2022 года

16 января 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Первоначальный состав ВСУ был уничтожен еще в 2022 году, считает Андрей Ильницкий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины в своем первоначальном виде была уничтожена еще в мае 2022 года. Об этом заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. «Украинская армия в том виде, в котором она начинала войну с нами, была уничтожена где-то к маю-июню. [Уже не существует] той армии, и количественно, и качественно — по вооружению», — заявил Андрей Ильницкий в интервью журналу «Международная жизнь». Новость по теме Сколько уйдет времени на создание линии обороны, анонсированной Зеленским По словам Ильницкого, после июня 2022 года ВСУ стали активно вооружаться современным оружием. Также армия Украины привлекла порядка 150 тысяч военных специалистов. Советник министра обороны заявляет, что все новые силы у ВСУ были уничтожены после летнего контрнаступления 2023 года. Страны Запада перед началом контрнаступления ВСУ поставили Украине сотни тяжелых танков и другого вооружения. Считалось, что это поможет армии пробить российскую линию обороны. Однако у ВСУ это не удалось. Осенью президент Украины Владимир Зеленский приказал построить линию обороны. Практически, это может говорить о конце летней операции. Как утверждал президент России Владимир Путин, «контрнаступ» не то что буксует — «это провал», передает «Царьград».

Армия Украины в своем первоначальном виде была уничтожена еще в мае 2022 года. Об этом заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. «Украинская армия в том виде, в котором она начинала войну с нами, была уничтожена где-то к маю-июню. [Уже не существует] той армии, и количественно, и качественно — по вооружению», — заявил Андрей Ильницкий в интервью журналу «Международная жизнь». По словам Ильницкого, после июня 2022 года ВСУ стали активно вооружаться современным оружием. Также армия Украины привлекла порядка 150 тысяч военных специалистов. Советник министра обороны заявляет, что все новые силы у ВСУ были уничтожены после летнего контрнаступления 2023 года. Страны Запада перед началом контрнаступления ВСУ поставили Украине сотни тяжелых танков и другого вооружения. Считалось, что это поможет армии пробить российскую линию обороны. Однако у ВСУ это не удалось. Осенью президент Украины Владимир Зеленский приказал построить линию обороны. Практически, это может говорить о конце летней операции. Как утверждал президент России Владимир Путин, «контрнаступ» не то что буксует — «это провал», передает «Царьград».