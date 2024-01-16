Shot: установлен подозреваемый в поджоге склада Wildberries в Шушарах

16 января 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Полиция ищет основного подозреваемого в поджоге склада Wildberries Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Личность основного подозреваемого в поджоге склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Перебургом установлена. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Поимкой потенциального подозреваемого занимаются оперативники отдела № 4 полиции ОМВД России по Пушкинскому району. Его хотят для начала опросить. Как уже удалось выяснить, на территорию склада было запрещено проносить спички и зажигалки», — сообщает канал. Отмечается, что на складе была специальная комната для курения с прикуривателем. Однако последний постоянно ломался, что вынуждало сотрудников брать с собой спички и зажигалки и проносить их в обход досмотра. По предварительной версии, именно из-за неосторожного обращения с огнем и сгорел склад. Новость по теме МЧС работает с тремя версиями пожара на складе Wildberries: главное о ЧП До этого в чат сотрудников один из работников написал, что в скором времени случится пожар. Спустя 2,5 недели склад Wildberries полностью сгорел, сообщает RT. Однако после этого он стал отказываться от своих слов. Он также заявил, что после ЧП к нему пришли с проверкой. Открытое горение на складе был ликвидирован только спустя сутки. Также СК возбудил уголовное дело по факту пожара. Официальной версии, почему сгорел склад, пока нет. Сотрудник маркетплейса по имени Александр утверждал, что возгорания произошло из-за утечки газа.

Личность основного подозреваемого в поджоге склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Перебургом установлена. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Поимкой потенциального подозреваемого занимаются оперативники отдела № 4 полиции ОМВД России по Пушкинскому району. Его хотят для начала опросить. Как уже удалось выяснить, на территорию склада было запрещено проносить спички и зажигалки», — сообщает канал. Отмечается, что на складе была специальная комната для курения с прикуривателем. Однако последний постоянно ломался, что вынуждало сотрудников брать с собой спички и зажигалки и проносить их в обход досмотра. По предварительной версии, именно из-за неосторожного обращения с огнем и сгорел склад. До этого в чат сотрудников один из работников написал, что в скором времени случится пожар. Спустя 2,5 недели склад Wildberries полностью сгорел, сообщает RT. Однако после этого он стал отказываться от своих слов. Он также заявил, что после ЧП к нему пришли с проверкой. Открытое горение на складе был ликвидирован только спустя сутки. Также СК возбудил уголовное дело по факту пожара. Официальной версии, почему сгорел склад, пока нет. Сотрудник маркетплейса по имени Александр утверждал, что возгорания произошло из-за утечки газа.