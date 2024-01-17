Песков: Путин работает над амнистией для части осужденных женщин

У президента РФ Владимира Путина на повестке дня стоит вопрос об амнистии для некоторых категорий осужденных женщин, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, российский глава дал необходимые поручения по проработке методов.
«Тема амнистии у президента на повестке дня. В этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания Совета», — сообщил Песков РИА Новости. Он объяснил, что пункт об амнистии для женщин не вошел в перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, так как в данный момент прорабатываются методы и изыскиваются соответствующие юридические формы.
В прошлом году на встрече президента с членами совета по правам человека был поднят вопрос об амнистии женщин, осужденных за ненасильственные преступления. Президент заявил, что необходимо принять решения по амнистии определенных категорий женщин, находящихся в тюрьмах за подобные преступления.
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