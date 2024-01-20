Подоляк: отправка на Украину солдат из других стран не обсуждается

20 января 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Подоляк хотел бы усилить страну солдатами из других стран, но это не будет обсуждаться Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отправка на Украину военных из других стран не будет обсуждаться. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, есть только один сценарий событий — усиление страны мощным оружием. «Мы согласимся на любую помощь, но пока такие переговоры не ведутся», — передает Bild слова Подоляка. Он добавил, что хотел бы такое развитие событий, но на самом деле есть только один сценарий — усиление Киева высокотехнологичным вооружением. Также обсуждаются санкции и оружие, которые смогут изолировать РФ, но это не привело к результатам. Ранее член парламента Михаил Цымбалюк в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что депутаты Киева должны быть мобилизованы наравне с рядовыми гражданами страны. На данный момент есть 100 народных депутатов, которых можно отправить на фронт.

Отправка на Украину военных из других стран не будет обсуждаться. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, есть только один сценарий событий — усиление страны мощным оружием. «Мы согласимся на любую помощь, но пока такие переговоры не ведутся», — передает Bild слова Подоляка. Он добавил, что хотел бы такое развитие событий, но на самом деле есть только один сценарий — усиление Киева высокотехнологичным вооружением. Также обсуждаются санкции и оружие, которые смогут изолировать РФ, но это не привело к результатам. Ранее член парламента Михаил Цымбалюк в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что депутаты Киева должны быть мобилизованы наравне с рядовыми гражданами страны. На данный момент есть 100 народных депутатов, которых можно отправить на фронт.