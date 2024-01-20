Подоляк: отправка на Украину солдат из других стран не обсуждается

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, пулемет, нато, наемник,  stock
Подоляк хотел бы усилить страну солдатами из других стран, но это не будет обсуждаться Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отправка на Украину военных из других стран не будет обсуждаться. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, есть только один сценарий событий — усиление страны мощным оружием.

«Мы согласимся на любую помощь, но пока такие переговоры не ведутся», — передает Bild слова Подоляка. Он добавил, что хотел бы такое развитие событий, но на самом деле есть только один сценарий — усиление Киева высокотехнологичным вооружением. Также обсуждаются санкции и оружие, которые смогут изолировать РФ, но это не привело к результатам.

Ранее член парламента Михаил Цымбалюк в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что депутаты Киева должны быть мобилизованы наравне с рядовыми гражданами страны. На данный момент есть 100 народных депутатов, которых можно отправить на фронт.

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Отправка на Украину военных из других стран не будет обсуждаться. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, есть только один сценарий событий — усиление страны мощным оружием. «Мы согласимся на любую помощь, но пока такие переговоры не ведутся», — передает Bild слова Подоляка. Он добавил, что хотел бы такое развитие событий, но на самом деле есть только один сценарий — усиление Киева высокотехнологичным вооружением. Также обсуждаются санкции и оружие, которые смогут изолировать РФ, но это не привело к результатам. Ранее член парламента Михаил Цымбалюк в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что депутаты Киева должны быть мобилизованы наравне с рядовыми гражданами страны. На данный момент есть 100 народных депутатов, которых можно отправить на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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