На Украине хотят мобилизовать 100 депутатов

16 января 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Цымбалюк предложил мобилизовать украинских депутатов, чтобы показать обществу «справедливость по мобилизации» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские депутаты Верховной рады наравне с рядовыми гражданами должны подлежать мобилизации. На сегодняшний день есть примерно 100 народных депутатов, которых можно мобилизовать, высказался член парламента Михаил Цымбалюк в эфире телеканала «Эспрессо». «Сегодня есть 401 народный депутат. Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации — это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60+, то примерно 100 народных депутатов можно мобилизовать», — сказал Цымбалюк. По его мнению, такое решение показало бы украинскому обществу «справедливость по мобилизации». Сейчас правительство Украины готовит законопроект с новыми правилами мобилизации. В его первой версии предлагалось призывать инвалидов третьей группы, начать рассылку повесток в электронном виде и ограничивать права уклонистов. Такие нововведения вызвали разногласия среди парламентариев, поэтому документ был направлен на доработку. Украинские власти, устраивая насильственный призыв населения в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытаются исправить ситуацию, складывающуюся на линии фронта. Военный эксперт Юрий Подоляка объяснил, что такие попытки киевского режима укрепить боевой потенциал ВСУ вряд ли позволят получить существенное преимущество в военном конфликте на Украине, передает телеканал «Царьград»

Украинские депутаты Верховной рады наравне с рядовыми гражданами должны подлежать мобилизации. На сегодняшний день есть примерно 100 народных депутатов, которых можно мобилизовать, высказался член парламента Михаил Цымбалюк в эфире телеканала «Эспрессо». «Сегодня есть 401 народный депутат. Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации — это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60+, то примерно 100 народных депутатов можно мобилизовать», — сказал Цымбалюк. По его мнению, такое решение показало бы украинскому обществу «справедливость по мобилизации». Сейчас правительство Украины готовит законопроект с новыми правилами мобилизации. В его первой версии предлагалось призывать инвалидов третьей группы, начать рассылку повесток в электронном виде и ограничивать права уклонистов. Такие нововведения вызвали разногласия среди парламентариев, поэтому документ был направлен на доработку.