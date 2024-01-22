Правительство отложило строительство ряда крупных федеральных трасс

Российское правительство отложило ряд наиболее важных и крупных федеральных трасс в Подмосковье, Ленинградской, Пензенской областях, а также в Северной Осетии. Продлить реконструкцию планируется до 2028 года.
«Завершение ряда крупных федеральных дорожных строек в Подмосковье, Ленинградской, Пензенской областях и Северной Осетии решением правительства РФ откладывается», — передает «Коммерсант». При этом, согласно пятилетнему плану дорожной деятельности, количество объектов финансирования строительства выросло с 13,2 триллиона до 14 триллионов рублей, а срок действия документа продлили до 2028 года.
В газете предположили, что перенос строительства может быть связан с «потенциальными возможностями резкого роста пассажирских и грузовых потоков». Также это может зависеть от сокращения общего финансирования дорожных проектов.
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