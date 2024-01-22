Правительство отложило строительство ряда крупных федеральных трасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Екатеринбург, строительство дороги, рабочие
Реконструкция крупных трасс в РФ продлена до 2028 года Фото:

Российское правительство отложило ряд наиболее важных и крупных федеральных трасс в Подмосковье, Ленинградской, Пензенской областях, а также в Северной Осетии. Продлить реконструкцию планируется до 2028 года.

«Завершение ряда крупных федеральных дорожных строек в Подмосковье, Ленинградской, Пензенской областях и Северной Осетии решением правительства РФ откладывается», — передает «Коммерсант». При этом, согласно пятилетнему плану дорожной деятельности, количество объектов финансирования строительства выросло с 13,2 триллиона до 14 триллионов рублей, а срок действия документа продлили до 2028 года.

В газете предположили, что перенос строительства может быть связан с «потенциальными возможностями резкого роста пассажирских и грузовых потоков». Также это может зависеть от сокращения общего финансирования дорожных проектов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российское правительство отложило ряд наиболее важных и крупных федеральных трасс в Подмосковье, Ленинградской, Пензенской областях, а также в Северной Осетии. Продлить реконструкцию планируется до 2028 года. «Завершение ряда крупных федеральных дорожных строек в Подмосковье, Ленинградской, Пензенской областях и Северной Осетии решением правительства РФ откладывается», — передает «Коммерсант». При этом, согласно пятилетнему плану дорожной деятельности, количество объектов финансирования строительства выросло с 13,2 триллиона до 14 триллионов рублей, а срок действия документа продлили до 2028 года. В газете предположили, что перенос строительства может быть связан с «потенциальными возможностями резкого роста пассажирских и грузовых потоков». Также это может зависеть от сокращения общего финансирования дорожных проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...