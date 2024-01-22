Политика Выборы Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах 22 января 2024 в 13:08 Размер текста - 17 + Штаб Путина доставил в ЦИК подписи в поддержку кандидата на выборах президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Штаб кандидата Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на президентских выборах. Об этом сообщило РИА Новости. Также известно, что ЦИК России начала прием документов на регистрацию, в том числе подписные листы кандидатов на должность Президента Российской Федерации, говорится в telegram-канале ЦИК. Штаб кандидата Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на президентских выборах. Об этом сообщило РИА Новости. Также известно, что ЦИК России начала прием документов на регистрацию, в том числе подписные листы кандидатов на должность Президента Российской Федерации, говорится в telegram-канале ЦИК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям