Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах

Штаб Путина доставил в ЦИК подписи в поддержку кандидата на выборах президента
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Штаб кандидата Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на президентских выборах. Об этом сообщило РИА Новости. Также известно, что ЦИК России начала прием документов на регистрацию, в том числе подписные листы кандидатов на должность Президента Российской Федерации,
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