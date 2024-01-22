Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир, топ
Штаб Путина доставил в ЦИК подписи в поддержку кандидата на выборах президента Фото:
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Штаб кандидата Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на президентских выборах. Об этом сообщило РИА Новости. Также известно, что ЦИК России начала прием документов на регистрацию, в том числе подписные листы кандидатов на должность Президента Российской Федерации, говорится в telegram-канале ЦИК.

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Штаб кандидата Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на президентских выборах. Об этом сообщило РИА Новости. Также известно, что ЦИК России начала прием документов на регистрацию, в том числе подписные листы кандидатов на должность Президента Российской Федерации, говорится в telegram-канале ЦИК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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