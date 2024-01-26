Киркоров вышел на связь из США и обратился к российскому актеру. Скрин

Киркоров поздравил из США актера Алесандра Петрова с днем рождения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Филипп Киркоров из США поздравил с днем рождения Александра Петрова Фото:

Российский артист Филипп Киркоров выложил в своих соцсетях поздравление с днем рождения в адрес актера Александра Петрова. Он выложил соответствующий сторис.

Киркоров смонтировал ролик из совместных с именинником фотографий и видеомоментов. В настоящий момент артист находится в США, куда он улетел после скандала с «голой вечеринкой».

Изначально артист улетел в Дубай в начале января. Однако 23 января стало известно, что он находится в Нью-Йорке. Артист покинул Россию после скандала с «голой вечеринкой», передают «Дни.ру».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский артист Филипп Киркоров выложил в своих соцсетях поздравление с днем рождения в адрес актера Александра Петрова. Он выложил соответствующий сторис. Киркоров смонтировал ролик из совместных с именинником фотографий и видеомоментов. В настоящий момент артист находится в США, куда он улетел после скандала с «голой вечеринкой». Изначально артист улетел в Дубай в начале января. Однако 23 января стало известно, что он находится в Нью-Йорке. Артист покинул Россию после скандала с «голой вечеринкой», передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...