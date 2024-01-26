Филипп Киркоров из США поздравил с днем рождения Александра Петрова
Российский артист Филипп Киркоров выложил в своих соцсетях поздравление с днем рождения в адрес актера Александра Петрова. Он выложил соответствующий сторис.
Киркоров смонтировал ролик из совместных с именинником фотографий и видеомоментов. В настоящий момент артист находится в США, куда он улетел после скандала с «голой вечеринкой».
Изначально артист улетел в Дубай в начале января. Однако 23 января стало известно, что он находится в Нью-Йорке. Артист покинул Россию после скандала с «голой вечеринкой», передают «
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