29 января 2024

CNN оценил экономику России спустя два года СВО

CNN: экономика России стала сильнее ко второй годовщине СВО
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Экономика России усилилась ко второй годовщине СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экономика РФ стала сильнее ко второй годовщине специальной военной операции (СВО) на Украине, и государство зарабатывает миллиарды долларов от экспорта алмазов и нефти. Об этом заявило издание CNN.

«По мере приближения второй годовщины СВО Россия зарабатывает миллиарды долларов от экспорта алмазов и нефти. Ее военные заводы работают на полную мощность, и многие российские банки все еще имеют доступ к международной финансовой системе», — заявило издание.

По мнению CNN, президент России Владимир Путин рад сопротивлению страны международным санкциям и ее экономической устойчивости, несмотря на усилия США перекрыть нефтяные доходы и лишить ее военных технологий. «Насмехаясь над экономиками Европы, Путин заявил: „У нас есть рост, а у них спад“», — говорится в материале. Как пишет CNN, Россия адаптировалась к санкциям, введенными странами Запада.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявлял, что экономическое руководство России очень талантливо. По его словам, экономике РФ по-прежнему удается справляться с западными санкциями.

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Экономика РФ стала сильнее ко второй годовщине специальной военной операции (СВО) на Украине, и государство зарабатывает миллиарды долларов от экспорта алмазов и нефти. Об этом заявило издание CNN. «По мере приближения второй годовщины СВО Россия зарабатывает миллиарды долларов от экспорта алмазов и нефти. Ее военные заводы работают на полную мощность, и многие российские банки все еще имеют доступ к международной финансовой системе», — заявило издание. По мнению CNN, президент России Владимир Путин рад сопротивлению страны международным санкциям и ее экономической устойчивости, несмотря на усилия США перекрыть нефтяные доходы и лишить ее военных технологий. «Насмехаясь над экономиками Европы, Путин заявил: „У нас есть рост, а у них спад“», — говорится в материале. Как пишет CNN, Россия адаптировалась к санкциям, введенными странами Запада. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявлял, что экономическое руководство России очень талантливо. По его словам, экономике РФ по-прежнему удается справляться с западными санкциями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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