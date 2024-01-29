CNN оценил экономику России спустя два года СВО

CNN: экономика России стала сильнее ко второй годовщине СВО

29 января 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Экономика России усилилась ко второй годовщине СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экономика РФ стала сильнее ко второй годовщине специальной военной операции (СВО) на Украине, и государство зарабатывает миллиарды долларов от экспорта алмазов и нефти. Об этом заявило издание CNN. «По мере приближения второй годовщины СВО Россия зарабатывает миллиарды долларов от экспорта алмазов и нефти. Ее военные заводы работают на полную мощность, и многие российские банки все еще имеют доступ к международной финансовой системе», — заявило издание. По мнению CNN, президент России Владимир Путин рад сопротивлению страны международным санкциям и ее экономической устойчивости, несмотря на усилия США перекрыть нефтяные доходы и лишить ее военных технологий. «Насмехаясь над экономиками Европы, Путин заявил: „У нас есть рост, а у них спад“», — говорится в материале. Как пишет CNN, Россия адаптировалась к санкциям, введенными странами Запада. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявлял, что экономическое руководство России очень талантливо. По его словам, экономике РФ по-прежнему удается справляться с западными санкциями.

Экономика РФ стала сильнее ко второй годовщине специальной военной операции (СВО) на Украине, и государство зарабатывает миллиарды долларов от экспорта алмазов и нефти. Об этом заявило издание CNN. «По мере приближения второй годовщины СВО Россия зарабатывает миллиарды долларов от экспорта алмазов и нефти. Ее военные заводы работают на полную мощность, и многие российские банки все еще имеют доступ к международной финансовой системе», — заявило издание. По мнению CNN, президент России Владимир Путин рад сопротивлению страны международным санкциям и ее экономической устойчивости, несмотря на усилия США перекрыть нефтяные доходы и лишить ее военных технологий. «Насмехаясь над экономиками Европы, Путин заявил: „У нас есть рост, а у них спад“», — говорится в материале. Как пишет CNN, Россия адаптировалась к санкциям, введенными странами Запада. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявлял, что экономическое руководство России очень талантливо. По его словам, экономике РФ по-прежнему удается справляться с западными санкциями.