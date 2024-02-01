Россиянам рассказали, почему импортные яйца не попали в торговые сети

«Известия»: часть импортных яиц направили на переработку, а не в торговые сети

Цены на иностранные яйца не ниже российских даже при нулевой пошлине Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца

Импортные яйца вместо торговых сетей России попали на переработку. Подобная продукция часто используется на производстве для изготовления кондитерских товаров, сообщили в Руспродсоюзе.

«Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку. Кроме того, продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность», — рассказал газете «Известия» зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. Он уточнил, что цены на яйцо из других стран не ниже даже при нулевой пошлине.

Леонов также подчеркнул, что стабильность цен на рынке яиц установилась из-за заключения долгосрочных контрактов птицефабрик с крупными розничными сетями. Руспродсоюз отметил, что сейчас на рынке заметно снижение цен на продукцию, а значит ситуация в процессе стабилизации.

Цены на яйца резко поднялись в декабре 2023 года. За год цена на них поднялась на 46,18%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на куриные яйца поднялась из-за высокого спроса. Российские фермеры готовы нарастить объемы производства при необходимой господдержке.