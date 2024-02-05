В ЦБ раскрыли, с чем связан рост цен на продукты на Урале

В ЦБ объяснили рост цен на продукты на Урале дефицитом кадров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, покупатель, продукты, магазин, продктовый магазин
На цену товаров влияет дефицит рабочей силы Фото:

Цены на продукты в Уральском федеральном округе растут из-за роста инфляции, а на нее влияет в первую очередь дефицит кадров. Об этом заявила глава уральского управления Банка России Марина Мясникова.

«На инфляцию на Урале прежде всего влияет ситуация на рынке труда, недавно в очередной раз был зафиксирован исторический минимум безработицы. Мы и по нашим опросам предприятий фиксируем дефицит рабочей силы», — отметила Мясникова в интервью изданию «Интерфакс — Урал».

По итогам 2023 года инфляция в регионе составила 6,4%. Стоимость товаров, в первую очередь, импортных, росла также из-за ослабления рубля летом и осенью. Производителям, которые используют импортное оборудование, приходилось сильнее тратиться на запчасти и компоненты. И как следствие — рост цен на продукты. «Да и то, что в последнее время мы видели в ценах на яйца и курицу, тоже стало отчасти следствием роста издержек птицефабрик после ослабления рубля, — добавила Мясникова.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на продукты в Уральском федеральном округе растут из-за роста инфляции, а на нее влияет в первую очередь дефицит кадров. Об этом заявила глава уральского управления Банка России Марина Мясникова. «На инфляцию на Урале прежде всего влияет ситуация на рынке труда, недавно в очередной раз был зафиксирован исторический минимум безработицы. Мы и по нашим опросам предприятий фиксируем дефицит рабочей силы», — отметила Мясникова в интервью изданию «Интерфакс — Урал». По итогам 2023 года инфляция в регионе составила 6,4%. Стоимость товаров, в первую очередь, импортных, росла также из-за ослабления рубля летом и осенью. Производителям, которые используют импортное оборудование, приходилось сильнее тратиться на запчасти и компоненты. И как следствие — рост цен на продукты. «Да и то, что в последнее время мы видели в ценах на яйца и курицу, тоже стало отчасти следствием роста издержек птицефабрик после ослабления рубля, — добавила Мясникова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...