В ЦБ раскрыли, с чем связан рост цен на продукты на Урале

Цены на продукты в Уральском федеральном округе растут из-за роста инфляции, а на нее влияет в первую очередь дефицит кадров. Об этом заявила глава уральского управления Банка России Марина Мясникова.
«На инфляцию на Урале прежде всего влияет ситуация на рынке труда, недавно в очередной раз был зафиксирован исторический минимум безработицы. Мы и по нашим опросам предприятий фиксируем дефицит рабочей силы», — отметила Мясникова в интервью изданию «Интерфакс — Урал».
По итогам 2023 года инфляция в регионе составила 6,4%. Стоимость товаров, в первую очередь, импортных, росла также из-за ослабления рубля летом и осенью. Производителям, которые используют импортное оборудование, приходилось сильнее тратиться на запчасти и компоненты. И как следствие — рост цен на продукты. «Да и то, что в последнее время мы видели в ценах на яйца и курицу, тоже стало отчасти следствием роста издержек птицефабрик после ослабления рубля, — добавила Мясникова.
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