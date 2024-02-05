Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в обмене пленными с Украиной

05 февраля 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Путин высоко оценил помощь ОАЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна за посредничество в обмене пленными с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Телефонный разговор двух президентов состоялся в понедельник, 5 февраля. Путин и аль-Нахайян обсудили ситуацию на Украине. Помимо темы обмена военнопленными, также обсуждалась террористическая атака 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Путин еще раз подчеркнул, что Россия заинтересована в проведении международного расследования этого теракта. Вторым вопросом стали шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа на фоне военного противостояния Палестины и Израиля. Обе стороны высказались за скорейшее прекращения огня и решение палестинской проблемы на международно-правовой основе.

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна за посредничество в обмене пленными с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Телефонный разговор двух президентов состоялся в понедельник, 5 февраля. Путин и аль-Нахайян обсудили ситуацию на Украине. Помимо темы обмена военнопленными, также обсуждалась террористическая атака 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Путин еще раз подчеркнул, что Россия заинтересована в проведении международного расследования этого теракта. Вторым вопросом стали шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа на фоне военного противостояния Палестины и Израиля. Обе стороны высказались за скорейшее прекращения огня и решение палестинской проблемы на международно-правовой основе.