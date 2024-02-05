Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в обмене пленными с Украиной

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин высоко оценил помощь ОАЭ Фото:

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна за посредничество в обмене пленными с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор двух президентов состоялся в понедельник, 5 февраля. Путин и аль-Нахайян обсудили ситуацию на Украине. Помимо темы обмена военнопленными, также обсуждалась террористическая атака 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Путин еще раз подчеркнул, что Россия заинтересована в проведении международного расследования этого теракта.

Вторым вопросом стали шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа на фоне военного противостояния Палестины и Израиля. Обе стороны высказались за скорейшее прекращения огня и решение палестинской проблемы на международно-правовой основе.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна за посредничество в обмене пленными с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Телефонный разговор двух президентов состоялся в понедельник, 5 февраля. Путин и аль-Нахайян обсудили ситуацию на Украине. Помимо темы обмена военнопленными, также обсуждалась террористическая атака 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Путин еще раз подчеркнул, что Россия заинтересована в проведении международного расследования этого теракта. Вторым вопросом стали шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа на фоне военного противостояния Палестины и Израиля. Обе стороны высказались за скорейшее прекращения огня и решение палестинской проблемы на международно-правовой основе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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