В России за год сократилось число пенсионеров

РБК: в России за 2023 год количество пенсионеров сократилось на 700 тысяч

14 февраля 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

За 2023 год в РФ сократилось количество пенсионеров примерно на 700 тысяч, следует из данные Соцфонда Фото: Игорь Пантин © URA.RU В России за 2023 год количество пенсионеров снизилось практически на 700 тысяч. В настоящий момент на учете Социального фонда состоит 41,075 миллиона человек. «По состоянию на 1 января 2024 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) составило 41,075 млн человек. За год их количество снизилось на 699,9 тысячи человек», — передает РБК, ссылаясь на данные фонда. Отмечается, что за последние годы темпы сокращения населения старшего поколения ускорились практически в три раза. Однако ситуация по итогам 2021 года остается рекордной, когда снижение приблизилось почти к миллиону. Тем не менее такие цифры привязаны именно к статистике Социального фонда и не включают получателей выплат от других ведомств. Также данные приводятся без учета новых присоединенных к РФ территорий. Финансовый аналитик Виталий Калугин и старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков еще в 2022 году прогнозировали сокращение пенсионеров в ближайшие три года. В разговоре с корреспондентом URA.RU он называл предварительные цифры в один миллиард.

В России за 2023 год количество пенсионеров снизилось практически на 700 тысяч. В настоящий момент на учете Социального фонда состоит 41,075 миллиона человек. «По состоянию на 1 января 2024 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) составило 41,075 млн человек. За год их количество снизилось на 699,9 тысячи человек», — передает РБК, ссылаясь на данные фонда. Отмечается, что за последние годы темпы сокращения населения старшего поколения ускорились практически в три раза. Однако ситуация по итогам 2021 года остается рекордной, когда снижение приблизилось почти к миллиону. Тем не менее такие цифры привязаны именно к статистике Социального фонда и не включают получателей выплат от других ведомств. Также данные приводятся без учета новых присоединенных к РФ территорий. Финансовый аналитик Виталий Калугин и старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков еще в 2022 году прогнозировали сокращение пенсионеров в ближайшие три года. В разговоре с корреспондентом URA.RU он называл предварительные цифры в один миллиард.