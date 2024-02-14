В России за год сократилось число пенсионеров

В России за 2023 год количество пенсионеров снизилось практически на 700 тысяч. В настоящий момент на учете Социального фонда состоит 41,075 миллиона человек.
«По состоянию на 1 января 2024 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) составило 41,075 млн человек. За год их количество снизилось на 699,9 тысячи человек», — передает РБК, ссылаясь на данные фонда. Отмечается, что за последние годы темпы сокращения населения старшего поколения ускорились практически в три раза. Однако ситуация по итогам 2021 года остается рекордной, когда снижение приблизилось почти к миллиону.
Тем не менее такие цифры привязаны именно к статистике Социального фонда и не включают получателей выплат от других ведомств. Также данные приводятся без учета новых присоединенных к РФ территорий.
Финансовый аналитик Виталий Калугин и старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков еще в 2022 году прогнозировали сокращение пенсионеров в ближайшие три года. В разговоре с корреспондентом URA.RU он называл предварительные цифры в один миллиард.
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