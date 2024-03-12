12 марта 2024

Где и когда выйдет интервью Киселева с Путиным

Интервью Путина Киселеву выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 13 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью Владимира Путина выйдет 13 марта Фото:

Интервью президента РФ Владимира Путина ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 13 марта в 10 часов утра по московскому времени. Об этом пишут РИА Новости.

«Видеоинтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале „Россия 1“ и ресурсах РИА Новости. Дата: 13 марта, 10:00», — пишет издание. Киселев отметил, что в интервью будут расставлены многие точки над i.

Ранее Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. Во время разговора президент России заявил, что страна готова к переговорам с Украиной. Издание The New York Times написало, что Владимир Путин продемонстрировал свою уверенность, а американские зрители пришли в восторг от российского лидера.

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Интервью президента РФ Владимира Путина ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 13 марта в 10 часов утра по московскому времени. Об этом пишут РИА Новости. «Видеоинтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале „Россия 1“ и ресурсах РИА Новости. Дата: 13 марта, 10:00», — пишет издание. Киселев отметил, что в интервью будут расставлены многие точки над i. Ранее Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. Во время разговора президент России заявил, что страна готова к переговорам с Украиной. Издание The New York Times написало, что Владимир Путин продемонстрировал свою уверенность, а американские зрители пришли в восторг от российского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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