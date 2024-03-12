Где и когда выйдет интервью Киселева с Путиным

Интервью Путина Киселеву выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 13 марта

13 марта 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Интервью Владимира Путина выйдет 13 марта Фото: Георгий Бергал © URA.RU Интервью президента РФ Владимира Путина ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 13 марта в 10 часов утра по московскому времени. Об этом пишут РИА Новости. «Видеоинтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале „Россия 1“ и ресурсах РИА Новости. Дата: 13 марта, 10:00», — пишет издание. Киселев отметил, что в интервью будут расставлены многие точки над i. Ранее Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. Во время разговора президент России заявил, что страна готова к переговорам с Украиной. Издание The New York Times написало, что Владимир Путин продемонстрировал свою уверенность, а американские зрители пришли в восторг от российского лидера.

Интервью президента РФ Владимира Путина ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 13 марта в 10 часов утра по московскому времени. Об этом пишут РИА Новости. «Видеоинтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву выйдет в эфир на телеканале „Россия 1“ и ресурсах РИА Новости. Дата: 13 марта, 10:00», — пишет издание. Киселев отметил, что в интервью будут расставлены многие точки над i. Ранее Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. Во время разговора президент России заявил, что страна готова к переговорам с Украиной. Издание The New York Times написало, что Владимир Путин продемонстрировал свою уверенность, а американские зрители пришли в восторг от российского лидера.