24 марта 2024

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в суде. Фоторепортаж

Кадры с обвиняемыми по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в суде
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, файзов мухаммадсобир
Четвертого фигуранта дела завезли в суд на коляске Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Басманном суде Москвы в ночь с 24 на 25 марта избрали меру пресечения четырем мужчинам, обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Все они были арестованы до 22 мая. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. URA.RU показывает, как они выглядели в суде и как рассматривалось дело.

Первым суд арестовал Долержона Мирзоева. На заседании мужчина признал свою вину.

Мужчин обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ «Террористический акт»
Мужчин обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ «Террористический акт»
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Мирзоев признал вину в полном объеме
Мирзоев признал вину в полном объеме
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Мирзоев имел временную регистрацию в Новосибирске, которая к моменту избрания меры пресечения истекла
Мирзоев имел временную регистрацию в Новосибирске, которая к моменту избрания меры пресечения истекла
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Также вину признал и второй обвиняемый Рачабализоды Саидакрами Муродали. Его отправили в СИЗО до 22 мая.

Фото:
Рачабализоды Саидакрами Муродалу, как и остальным фигурантам, грозит пожизненное лишение свободы
Рачабализоды Саидакрами Муродалу, как и остальным фигурантам, грозит пожизненное лишение свободы
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Обвиняемый также признал вину
Обвиняемый также признал вину
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Дело Шамсидина Фаридуни, третьего обвиняемого, рассматривалось в закрытом режиме
Дело Шамсидина Фаридуни, третьего обвиняемого, рассматривалось в закрытом режиме
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Его также отправили в СИЗО до 22 мая
Его также отправили в СИЗО до 22 мая
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Четвертого фигуранта дела по теракту Мухаммадсобира Файзова завезли в здание суда на кресле-каталке. Мужчину сопровождал медик.

Суд избрал меру пресечения для Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток — до 22 мая 2024 года
Суд избрал меру пресечения для Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток — до 22 мая 2024 года
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Во время оглашения приговора мужчина отвернулся
Во время оглашения приговора мужчина отвернулся
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Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.

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В Басманном суде Москвы в ночь с 24 на 25 марта избрали меру пресечения четырем мужчинам, обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Все они были арестованы до 22 мая. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. URA.RU показывает, как они выглядели в суде и как рассматривалось дело. Первым суд арестовал Долержона Мирзоева. На заседании мужчина признал свою вину. Также вину признал и второй обвиняемый Рачабализоды Саидакрами Муродали. Его отправили в СИЗО до 22 мая. Четвертого фигуранта дела по теракту Мухаммадсобира Файзова завезли в здание суда на кресле-каталке. Мужчину сопровождал медик. Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.
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