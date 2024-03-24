В Басманном суде Москвы в ночь с 24 на 25 марта избрали меру пресечения четырем мужчинам, обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Все они были арестованы до 22 мая. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. URA.RU показывает, как они выглядели в суде и как рассматривалось дело.
Первым суд арестовал Долержона Мирзоева. На заседании мужчина признал свою вину.
Мужчин обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ «Террористический акт»
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В Басманном суде Москвы в ночь с 24 на 25 марта избрали меру пресечения четырем мужчинам, обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Все они были арестованы до 22 мая. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. URA.RU показывает, как они выглядели в суде и как рассматривалось дело. Первым суд арестовал Долержона Мирзоева. На заседании мужчина признал свою вину. Также вину признал и второй обвиняемый Рачабализоды Саидакрами Муродали. Его отправили в СИЗО до 22 мая. Четвертого фигуранта дела по теракту Мухаммадсобира Файзова завезли в здание суда на кресле-каталке. Мужчину сопровождал медик. Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.