Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в суде. Фоторепортаж

Кадры с обвиняемыми по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в суде

25 марта 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

Четвертого фигуранта дела завезли в суд на коляске Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Басманном суде Москвы в ночь с 24 на 25 марта избрали меру пресечения четырем мужчинам, обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Все они были арестованы до 22 мая. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. URA.RU показывает, как они выглядели в суде и как рассматривалось дело. Первым суд арестовал Долержона Мирзоева. На заседании мужчина признал свою вину. Мужчин обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ «Террористический акт» Фото: Роман Наумов © URA.RU Мирзоев признал вину в полном объеме Фото: Роман Наумов © URA.RU Мирзоев имел временную регистрацию в Новосибирске, которая к моменту избрания меры пресечения истекла Фото: Роман Наумов © URA.RU Также вину признал и второй обвиняемый Рачабализоды Саидакрами Муродали. Его отправили в СИЗО до 22 мая. Фото: Роман Наумов © URA.RU Рачабализоды Саидакрами Муродалу, как и остальным фигурантам, грозит пожизненное лишение свободы Фото: Роман Наумов © URA.RU Обвиняемый также признал вину Фото: Роман Наумов © URA.RU Дело Шамсидина Фаридуни, третьего обвиняемого, рассматривалось в закрытом режиме Фото: Роман Наумов © URA.RU Его также отправили в СИЗО до 22 мая Фото: Роман Наумов © URA.RU Четвертого фигуранта дела по теракту Мухаммадсобира Файзова завезли в здание суда на кресле-каталке. Мужчину сопровождал медик. Суд избрал меру пресечения для Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток — до 22 мая 2024 года Фото: Роман Наумов © URA.RU Во время оглашения приговора мужчина отвернулся Фото: Роман Наумов © URA.RU Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Басманном суде Москвы в ночь с 24 на 25 марта избрали меру пресечения четырем мужчинам, обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Все они были арестованы до 22 мая. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. URA.RU показывает, как они выглядели в суде и как рассматривалось дело. Первым суд арестовал Долержона Мирзоева. На заседании мужчина признал свою вину. Также вину признал и второй обвиняемый Рачабализоды Саидакрами Муродали. Его отправили в СИЗО до 22 мая. Четвертого фигуранта дела по теракту Мухаммадсобира Файзова завезли в здание суда на кресле-каталке. Мужчину сопровождал медик. Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.