Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»

Глава Минздрава Михаил Мурашко озвучил состояние пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». По данным от министерства, состояние 22 человек оценивается как тяжелое.
«Состояние 22 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Еще 34 человека — средней тяжести. А 27 человек планируется выписать в ближайшее время», — подчеркнул Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в помещение и начала массовый расстрел людей. По актуальным данным от СК РФ 139 человек погибли. Минздрав Подмосковья также опубликовал полный список пострадавших в «Крокусе».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.