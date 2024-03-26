Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»

Мурашко: состояние 22 человек, выживших в «Крокусе», оценивается как тяжелое

Состояние 22 пострадавших при теракте в «Крокусе» оценивается как тяжелое, уточнил Михаил Мурашко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Глава Минздрава Михаил Мурашко озвучил состояние пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». По данным от министерства, состояние 22 человек оценивается как тяжелое.

«Состояние 22 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Еще 34 человека — средней тяжести. А 27 человек планируется выписать в ближайшее время», — подчеркнул Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в помещение и начала массовый расстрел людей. По актуальным данным от СК РФ 139 человек погибли. Минздрав Подмосковья также опубликовал полный список пострадавших в «Крокусе».