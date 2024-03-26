Минздрав Подмосковья опубликовал полный список пострадавших в «Крокусе». Скрин

Минздрав Подмосковья опубликовал полный список пострадавших в «Крокусе». Скрин

26 марта 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Опубликован актуальный список пострадавших при теракте в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокус Сити Холле». Актуальный документ публикует ТАСС. «Минздрав Подмосковья опубликовал актуальный список пострадавших в теракте. В нем 121 фамилия», — передает ТАСС. Теракт произошел 22 марта. Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали массовый расстрел людей. Известно о 139 погибших. Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» Скрин telegram-канал ТАСС / https://t.me/tass_agency/240061 Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» Скрин telegram-канал ТАСС / https://t.me/tass_agency/240061 Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» Скрин telegram-канал ТАСС / https://t.me/tass_agency/240061 Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» Скрин telegram-канал ТАСС / https://t.me/tass_agency/240061 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокус Сити Холле». Актуальный документ публикует ТАСС. «Минздрав Подмосковья опубликовал актуальный список пострадавших в теракте. В нем 121 фамилия», — передает ТАСС. Теракт произошел 22 марта. Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали массовый расстрел людей. Известно о 139 погибших.