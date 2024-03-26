Минздрав Подмосковья опубликовал полный список пострадавших в «Крокусе». Скрин

Минздрав Подмосковья опубликовал полный список пострадавших в «Крокусе». Скрин
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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, теракт, крокус-сити
Опубликован актуальный список пострадавших при теракте в «Крокусе» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокус Сити Холле». Актуальный документ публикует ТАСС.

«Минздрав Подмосковья опубликовал актуальный список пострадавших в теракте. В нем 121 фамилия», — передает ТАСС.

Теракт произошел 22 марта. Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали массовый расстрел людей. Известно о 139 погибших.

Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

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Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокус Сити Холле». Актуальный документ публикует ТАСС. «Минздрав Подмосковья опубликовал актуальный список пострадавших в теракте. В нем 121 фамилия», — передает ТАСС. Теракт произошел 22 марта. Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали массовый расстрел людей. Известно о 139 погибших.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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