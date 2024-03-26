Опубликован актуальный список пострадавших при теракте в «Крокусе»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокус Сити Холле». Актуальный документ публикует ТАСС.
«Минздрав Подмосковья опубликовал актуальный список пострадавших в теракте. В нем 121 фамилия», — передает ТАСС.
Теракт произошел 22 марта. Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали массовый расстрел людей. Известно о 139 погибших.
Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Актуальный список Минздрав пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
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