Технолог раскрыла, какой шоколад препятствует старению кожи

Технолог Беляева: шоколад с высоким содержанием флавонолов препятствует старению

26 марта 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

Инга Беляева сообщила, что масло какао содержит ценные кислоты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Горький шоколад с высоким содержанием флавонолов предотвращает морщины. Об этом сообщила преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева. По ее словам, натуральный шоколад в небольших количествах полезен для здоровья из-за большого количества витаминов. «Всего несколько долек темного шоколада с высоким содержанием флавонолов не только предотвращают появление морщин, но и снижают риск заболевания раком кожи», — заявила Беляева в беседе с « Газетой.ру». Флавонолы — это растительные вещества, защищающие кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. По словам технолога, шоколад обладает целым рядом полезных свойств для кожи. В нем содержатся железо, кальций и витамины А, C, D и E, помогающие коже удерживать влагу. Среди витаминов можно выделить витамины РР, В1 и В2, которые не только способствуют улучшению тона лица, но и борются с предварительным старением кожи. Она отметила, что какао-порошок встречается в составе многих натуральных скрабов и средств по уходу за кожей, делая ее более увлажненной и здоровой. Беляева сообщила, что масло какао содержит ценные жирные кислоты — стеариновую, линоленовую и олеиновую. Они улучшают обмен веществ, что, в свою очередь, благотворно влияет на кожу, особенно при таких заболеваниях, как псориаз и экзема. Технолог подчеркнула, что данные свойства шоколада присущи горьким сортам, где содержание какао-бобов составляет не менее 60-70%. Ранее экономист Вячеслав Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад в российских магазинах на 15%. Это произойдет на фоне того, что цены на какао-бобы в мире выросли более чем на 50%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Горький шоколад с высоким содержанием флавонолов предотвращает морщины. Об этом сообщила преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева. По ее словам, натуральный шоколад в небольших количествах полезен для здоровья из-за большого количества витаминов. «Всего несколько долек темного шоколада с высоким содержанием флавонолов не только предотвращают появление морщин, но и снижают риск заболевания раком кожи», — заявила Беляева в беседе с «Газетой.ру». Флавонолы — это растительные вещества, защищающие кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. По словам технолога, шоколад обладает целым рядом полезных свойств для кожи. В нем содержатся железо, кальций и витамины А, C, D и E, помогающие коже удерживать влагу. Среди витаминов можно выделить витамины РР, В1 и В2, которые не только способствуют улучшению тона лица, но и борются с предварительным старением кожи. Она отметила, что какао-порошок встречается в составе многих натуральных скрабов и средств по уходу за кожей, делая ее более увлажненной и здоровой. Беляева сообщила, что масло какао содержит ценные жирные кислоты — стеариновую, линоленовую и олеиновую. Они улучшают обмен веществ, что, в свою очередь, благотворно влияет на кожу, особенно при таких заболеваниях, как псориаз и экзема. Технолог подчеркнула, что данные свойства шоколада присущи горьким сортам, где содержание какао-бобов составляет не менее 60-70%. Ранее экономист Вячеслав Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад в российских магазинах на 15%. Это произойдет на фоне того, что цены на какао-бобы в мире выросли более чем на 50%.