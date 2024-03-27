В собственность России за год вернулись 15 оборонных заводов

Предприятия ВПК ранее были незаконно приватизированы, заявил Игорь Краснов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

С 2023 года по решению суда в собственность государства были возвращены 15 предприятий в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Стоимость этих предприятий, по словам генерального прокурора РФ Игоря Краснова, превышает 333 миллиарда рублей.

«В собственность Российской Федерации, подчеркну, с 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 миллиардов рублей», — передает слова Краснова газета « Коммерсант ». Он добавил, что эти предприятия возвращены в государственную собственность России в результате их незаконной приватизации и в некоторых случаях попадания под иностранный контроль. Резиденты недружественных государств, обходя запреты, приобретали эти предприятия ВПК, способствуя их уничтожению и нанесению ущерба обороноспособности России.

Генеральный прокурор подчеркнул, что возвращение предприятий в собственность России не является деприватизацией, а является адекватной юридической реакцией на незаконные факты. Предприятия оказались в частной собственности вследствие злоупотреблений их руководителей и органов власти, включая бывших губернаторов и сотрудников правоохранительных органов, не имевших полномочий на отчуждение государственного имущества, заключил Краснов.

За последнее время Россия вернула в свою собственность несколько предприятий. Один из таких случаев — возвращение Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) по решению арбитражного суда. Генеральная прокуратура России считает, что приватизация предприятия в 1990-х годах была проведена незаконно. Еще одно предприятие, которое было изъято и возвращено в государственную собственность — Климовский патронный завод.