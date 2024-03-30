На турнире по Counter-Strike неизвестные ворвались на сцену, разбив кубок. Видео

30 марта 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Чемпионат по CS 2 был прерван из-за драки (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На чемпионате мира PGL Major Copenhagen 2024 по игре Counter Strike 2 болельщики прорвались на сцену, устроив драку и сломав кубок. О том, продолжится ли матч после инцидента — не сообщается. «Матч между европейскими командами G2 Esports и MOUZ в рамках чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 был прерван из-за агрессивного поведения фанатов на „Роял Арене“. <…> Группа болельщиков прорвалась на сцену и затеяла драку со стюардами, один из фанатов упал и сломал кубок», — передает издание «Чемпионат». Из-за происшествия матч был прерван, а о его продолжении пока что не сообщается. Сначала предполагалось, что причиной поведения болельщиков стала акция протеста против команды G2, участвующей в соревновании. Дело в том, что киберспортивный клуб сотрудничает с онлайн-казино. Однако позже стало известно, что за дебошем стояли конкуренты, пишут СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На чемпионате мира PGL Major Copenhagen 2024 по игре Counter Strike 2 болельщики прорвались на сцену, устроив драку и сломав кубок. О том, продолжится ли матч после инцидента — не сообщается. «Матч между европейскими командами G2 Esports и MOUZ в рамках чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 был прерван из-за агрессивного поведения фанатов на „Роял Арене“. <…> Группа болельщиков прорвалась на сцену и затеяла драку со стюардами, один из фанатов упал и сломал кубок», — передает издание «Чемпионат». Из-за происшествия матч был прерван, а о его продолжении пока что не сообщается. Сначала предполагалось, что причиной поведения болельщиков стала акция протеста против команды G2, участвующей в соревновании. Дело в том, что киберспортивный клуб сотрудничает с онлайн-казино. Однако позже стало известно, что за дебошем стояли конкуренты, пишут СМИ.