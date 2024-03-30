На турнире по Counter-Strike неизвестные ворвались на сцену, разбив кубок. Видео

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, хакеры, геймеры, компьютерные пираты
Чемпионат по CS 2 был прерван из-за драки (фото из архива) Фото:

На чемпионате мира PGL Major Copenhagen 2024 по игре Counter Strike 2 болельщики прорвались на сцену, устроив драку и сломав кубок. О том, продолжится ли матч после инцидента — не сообщается.

«Матч между европейскими командами G2 Esports и MOUZ в рамках чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 был прерван из-за агрессивного поведения фанатов на „Роял Арене“. <…> Группа болельщиков прорвалась на сцену и затеяла драку со стюардами, один из фанатов упал и сломал кубок», — передает издание «Чемпионат».

Из-за происшествия матч был прерван, а о его продолжении пока что не сообщается. Сначала предполагалось, что причиной поведения болельщиков стала акция протеста против команды G2, участвующей в соревновании. Дело в том, что киберспортивный клуб сотрудничает с онлайн-казино. Однако позже стало известно, что за дебошем стояли конкуренты, пишут СМИ.

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На чемпионате мира PGL Major Copenhagen 2024 по игре Counter Strike 2 болельщики прорвались на сцену, устроив драку и сломав кубок. О том, продолжится ли матч после инцидента — не сообщается. «Матч между европейскими командами G2 Esports и MOUZ в рамках чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 был прерван из-за агрессивного поведения фанатов на „Роял Арене“. <…> Группа болельщиков прорвалась на сцену и затеяла драку со стюардами, один из фанатов упал и сломал кубок», — передает издание «Чемпионат». Из-за происшествия матч был прерван, а о его продолжении пока что не сообщается. Сначала предполагалось, что причиной поведения болельщиков стала акция протеста против команды G2, участвующей в соревновании. Дело в том, что киберспортивный клуб сотрудничает с онлайн-казино. Однако позже стало известно, что за дебошем стояли конкуренты, пишут СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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