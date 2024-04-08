В уральской транспортной полиции острый дефицит людей, проблему решают в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, пермь 2, электричка ласточка
Сопровождать поезда с детьми, по слухам, некому (архивное фото) Фото:

Некомплект инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН) в уральской транспортной полиции достигает 30% — и это перед началом летних каникул, когда дети будут разъезжаться по лагерям. О проблеме URA.RU рассказал источник в управлении на транспорте МВД по УрФО.

«Сезон школьных каникул на носу, а сопровождать поезда с детьми попросту некому. По скромным подсчетам, дефицит в транспортом ПДН более 30%. Ситуация обсуждается на уровне начальства главного транспортного управления», — поделился собеседник агентства.

При этом в пресс-службе УТ МВД по УрФО заявили URA.RU, что информация о неукомплектованности личного состава подразделений ПДН линейных органов не соответствует действительности. «На деле, инспекторами по делам несовершеннолетних на 100% укомплектованы практически все отделы транспортной полиции региона, вакантные должности имеются лишь в Челябинске, Екатеринбурге и Кургане», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некомплект инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН) в уральской транспортной полиции достигает 30% — и это перед началом летних каникул, когда дети будут разъезжаться по лагерям. О проблеме URA.RU рассказал источник в управлении на транспорте МВД по УрФО. «Сезон школьных каникул на носу, а сопровождать поезда с детьми попросту некому. По скромным подсчетам, дефицит в транспортом ПДН более 30%. Ситуация обсуждается на уровне начальства главного транспортного управления», — поделился собеседник агентства. При этом в пресс-службе УТ МВД по УрФО заявили URA.RU, что информация о неукомплектованности личного состава подразделений ПДН линейных органов не соответствует действительности. «На деле, инспекторами по делам несовершеннолетних на 100% укомплектованы практически все отделы транспортной полиции региона, вакантные должности имеются лишь в Челябинске, Екатеринбурге и Кургане», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...