В уральской транспортной полиции острый дефицит людей, проблему решают в Москве

Некомплект инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН) в уральской транспортной полиции достигает 30% — и это перед началом летних каникул, когда дети будут разъезжаться по лагерям. О проблеме URA.RU рассказал источник в управлении на транспорте МВД по УрФО.
«Сезон школьных каникул на носу, а сопровождать поезда с детьми попросту некому. По скромным подсчетам, дефицит в транспортом ПДН более 30%. Ситуация обсуждается на уровне начальства главного транспортного управления», — поделился собеседник агентства.
При этом в пресс-службе УТ МВД по УрФО заявили URA.RU, что информация о неукомплектованности личного состава подразделений ПДН линейных органов не соответствует действительности. «На деле, инспекторами по делам несовершеннолетних на 100% укомплектованы практически все отделы транспортной полиции региона, вакантные должности имеются лишь в Челябинске, Екатеринбурге и Кургане», — отметили в ведомстве.
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