Путин передал активы сельхозкомпании «Агротерры» в управление Росимущества

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин передал активы «Агротерры» Росимуществу Фото:

Президент России Владимир Путин передал управление активами сельскохозяйственной компании «Агротерра» Росимуществу. Глава государства опубликовал соответствующий указ.

«Во временное управление Росимущества переданы активы сельскохозяйственной компании «Агротерра», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что группа компаний специализируется на выращивании и поставках сельхозпродукции на различные предприятия. Она занимается производством семян пшеницы, сои, гибридов кукурузы и подсолнечника.

Активы российской группы, фактическим владельцем которой является нидерландский холдинг, теперь находятся под временным управлением Росимущества. Основанная в 2008 году, компания «Агротерра» занимает одно из лидирующих мест по площади обрабатываемых земель. Ее активы расположены в различных областях России, включая Курскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую и Пензенскую области.

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Президент России Владимир Путин передал управление активами сельскохозяйственной компании «Агротерра» Росимуществу. Глава государства опубликовал соответствующий указ. «Во временное управление Росимущества переданы активы сельскохозяйственной компании «Агротерра», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что группа компаний специализируется на выращивании и поставках сельхозпродукции на различные предприятия. Она занимается производством семян пшеницы, сои, гибридов кукурузы и подсолнечника. Активы российской группы, фактическим владельцем которой является нидерландский холдинг, теперь находятся под временным управлением Росимущества. Основанная в 2008 году, компания «Агротерра» занимает одно из лидирующих мест по площади обрабатываемых земель. Ее активы расположены в различных областях России, включая Курскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую и Пензенскую области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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