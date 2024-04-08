Путин передал активы сельхозкомпании «Агротерры» в управление Росимущества

08 апреля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин передал активы «Агротерры» Росимуществу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин передал управление активами сельскохозяйственной компании «Агротерра» Росимуществу. Глава государства опубликовал соответствующий указ. «Во временное управление Росимущества переданы активы сельскохозяйственной компании «Агротерра», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что группа компаний специализируется на выращивании и поставках сельхозпродукции на различные предприятия. Она занимается производством семян пшеницы, сои, гибридов кукурузы и подсолнечника. Активы российской группы, фактическим владельцем которой является нидерландский холдинг, теперь находятся под временным управлением Росимущества. Основанная в 2008 году, компания «Агротерра» занимает одно из лидирующих мест по площади обрабатываемых земель. Ее активы расположены в различных областях России, включая Курскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую и Пензенскую области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин передал управление активами сельскохозяйственной компании «Агротерра» Росимуществу. Глава государства опубликовал соответствующий указ. «Во временное управление Росимущества переданы активы сельскохозяйственной компании «Агротерра», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что группа компаний специализируется на выращивании и поставках сельхозпродукции на различные предприятия. Она занимается производством семян пшеницы, сои, гибридов кукурузы и подсолнечника. Активы российской группы, фактическим владельцем которой является нидерландский холдинг, теперь находятся под временным управлением Росимущества. Основанная в 2008 году, компания «Агротерра» занимает одно из лидирующих мест по площади обрабатываемых земель. Ее активы расположены в различных областях России, включая Курскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую и Пензенскую области.