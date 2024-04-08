Путин передал активы сельхозкомпании «Агротерры» в управление Росимущества

Президент России Владимир Путин передал управление активами сельскохозяйственной компании «Агротерра» Росимуществу. Глава государства опубликовал соответствующий указ.
«Во временное управление Росимущества переданы активы сельскохозяйственной компании «Агротерра», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что группа компаний специализируется на выращивании и поставках сельхозпродукции на различные предприятия. Она занимается производством семян пшеницы, сои, гибридов кукурузы и подсолнечника.
Активы российской группы, фактическим владельцем которой является нидерландский холдинг, теперь находятся под временным управлением Росимущества. Основанная в 2008 году, компания «Агротерра» занимает одно из лидирующих мест по площади обрабатываемых земель. Ее активы расположены в различных областях России, включая Курскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую и Пензенскую области.
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