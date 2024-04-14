ЦАХАЛ выдал архивные кадры боев в Донбассе за атаку Ирана. Фото

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Вооруженные силы Украины. stock, град, торнадо, ураган, всу, рсзо,  stock
Кадры, опубликованные ЦАХАЛ, были сделаны в 2017 году Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в соцсетях кадры якобы атаки Ирана на еврейское государство. Однако оказалось, что на видео запечатлены бои в Донбассе.

ЦАХАЛ в соцсети X опубликовала кадры с обстрелом. «Израиль в последние часы», — указано в подписи к видео.

При этом, на youtube-канале «Мировое вооружение» уже есть точно такой же материал. Само видео было выложено еще в 2017 году, а изображены на нем бои в Донбассе.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в соцсетях кадры якобы атаки Ирана на еврейское государство. Однако оказалось, что на видео запечатлены бои в Донбассе. ЦАХАЛ в соцсети X опубликовала кадры с обстрелом. «Израиль в последние часы», — указано в подписи к видео. При этом, на youtube-канале «Мировое вооружение» уже есть точно такой же материал. Само видео было выложено еще в 2017 году, а изображены на нем бои в Донбассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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