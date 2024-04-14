Кадры, опубликованные ЦАХАЛ, были сделаны в 2017 году
новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в соцсетях кадры якобы атаки Ирана на еврейское государство. Однако оказалось, что на видео запечатлены бои в Донбассе.
ЦАХАЛ в соцсети X опубликовала кадры с обстрелом. «Израиль в последние часы», — указано в подписи к видео.
При этом, на youtube-канале «Мировое вооружение» уже есть точно такой же материал. Само видео было выложено еще в 2017 году, а изображены на нем бои в Донбассе.
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