ФАС припугнула производителей яиц перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запретила производителям яиц необоснованно повышать цены на данный вид продукции в преддверии Пасхи. Ведомство разослало тем соответствующее предупреждение.
«ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям этой продукции и торговым сетям», — говорится в сообщении службы. Их слова передает РИА Новости. Отмечается, что в первом квартале 2024 года наметилось заметное снижение цен на яйца после соответствующего взлета.
Яйца являются неотъемлемым символом Пасхи. В 2024 году Православная Пасха пройдет 5 мая. В преддверии праздника ФАС также устраивала проверку цен на яйца. Сейчас цены на яйца начали снижаться после раннего повышения, но несущественно.
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