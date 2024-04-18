ФАС припугнула производителей яиц перед Пасхой

ФАС запретила производителям яиц повышать цены перед Пасхой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Православная Пасха на территории Храма Святого великомученика Георгия Победоносца. Сургут, кулич, пасха, яйца крашеные
ФАС запретила производителям яиц повышать цены Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запретила производителям яиц необоснованно повышать цены на данный вид продукции в преддверии Пасхи. Ведомство разослало тем соответствующее предупреждение.

«ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям этой продукции и торговым сетям», — говорится в сообщении службы. Их слова передает РИА Новости. Отмечается, что в первом квартале 2024 года наметилось заметное снижение цен на яйца после соответствующего взлета.

Яйца являются неотъемлемым символом Пасхи. В 2024 году Православная Пасха пройдет 5 мая. В преддверии праздника ФАС также устраивала проверку цен на яйца. Сейчас цены на яйца начали снижаться после раннего повышения, но несущественно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запретила производителям яиц необоснованно повышать цены на данный вид продукции в преддверии Пасхи. Ведомство разослало тем соответствующее предупреждение. «ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям этой продукции и торговым сетям», — говорится в сообщении службы. Их слова передает РИА Новости. Отмечается, что в первом квартале 2024 года наметилось заметное снижение цен на яйца после соответствующего взлета. Яйца являются неотъемлемым символом Пасхи. В 2024 году Православная Пасха пройдет 5 мая. В преддверии праздника ФАС также устраивала проверку цен на яйца. Сейчас цены на яйца начали снижаться после раннего повышения, но несущественно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...