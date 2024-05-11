Диетолог назвала три продукта, которые позволяют выглядеть на 10 лет моложе

Диетолог: растительное масло, квашеная капуста и тыква улучшают внешность

12 мая 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Квашеная капуста ускоряет метаболизм и улучшает микрофлору ЖКТ, считает диетолог Белева Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Масло, квашенная капуста и тыква помогают молодить кожу и выглядеть на десять лет моложе. Об этом заявили диетологи Кристина Войт и Эльвира Белева. По их мнению, благодаря правильному образу жизни и питанию после 40 лет можно выглядеть на 30 лет. «Важными для организма продуктами являются те, которые ускоряют метаболизм и улучшают микрофлору ЖКТ. Хороши и продукты естественного брожения. Например, квашеная капуста», — рассказала Белева «Известиям». В свою очередь Кристина Войт отметила, что такой продукт противопоказан тем, у кого язва желудка, обострение гастрита или другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Эльвира Белева также советует употреблять в пищу блюда из тыквы, которая славится тем, что выводит из организма мочевую кислоту, излишек которой повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, мочекаменной болезни и вызывает подагру. Тем, кто не всегда доволен отражением в зеркале, врачи рекомендуют ежедневно употреблять в пищу нерафинированные растительные масла. «Ежедневное употребление масел будет лучшим соусом „молодости“», — подчеркнула Войт. Особенно для красоты предпочтительны оливковое, кунжутное и масло грецкого ореха, в которых хорошее соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6. Диетолог Ольга Редина рассказывала, что есть несколько продуктов, которые могут замедлить старение организма и поддерживать здоровье на достойном уровне. Антиоксиданты являются одними из самых важных элементов, замедляющих процесс старения. Ими богаты ягоды, фрукты, орехи, темный шоколад и некрахмалистые овощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Масло, квашенная капуста и тыква помогают молодить кожу и выглядеть на десять лет моложе. Об этом заявили диетологи Кристина Войт и Эльвира Белева. По их мнению, благодаря правильному образу жизни и питанию после 40 лет можно выглядеть на 30 лет. «Важными для организма продуктами являются те, которые ускоряют метаболизм и улучшают микрофлору ЖКТ. Хороши и продукты естественного брожения. Например, квашеная капуста», — рассказала Белева «Известиям». В свою очередь Кристина Войт отметила, что такой продукт противопоказан тем, у кого язва желудка, обострение гастрита или другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Эльвира Белева также советует употреблять в пищу блюда из тыквы, которая славится тем, что выводит из организма мочевую кислоту, излишек которой повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, мочекаменной болезни и вызывает подагру. Тем, кто не всегда доволен отражением в зеркале, врачи рекомендуют ежедневно употреблять в пищу нерафинированные растительные масла. «Ежедневное употребление масел будет лучшим соусом „молодости“», — подчеркнула Войт. Особенно для красоты предпочтительны оливковое, кунжутное и масло грецкого ореха, в которых хорошее соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6. Диетолог Ольга Редина рассказывала, что есть несколько продуктов, которые могут замедлить старение организма и поддерживать здоровье на достойном уровне. Антиоксиданты являются одними из самых важных элементов, замедляющих процесс старения. Ими богаты ягоды, фрукты, орехи, темный шоколад и некрахмалистые овощи.