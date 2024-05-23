Путин помог двум губернаторам, которых ждут непростые выборы

23 мая 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Президент Путин провел встречу с главами Курганской и Липецкой областей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин дал положительную оценку работе глав Курганской и Липецкой областей Вадима Шумкова и Игоря Артамонова. Глава государства поддержал кандидатуры действующих губернаторов, которым в сентябре предстоят непростые губернаторские выборы, и фактически «дал старт» их избирательной кампании. Так политологи прокомментировали URA.RU встречи, которые российский лидер провел 22 мая с Шумковым и Артамоновым. Собеседники доложили главе государства о состоянии дел в своих регионах и результатах деятельности за последние пять лет. В частности, глава Липецкой области рассказал о ходе выполнения поручения президента по оказанию помощи семьям мобилизованных, работе с подшефным Володарским районом ДНР, росте доходов региона, строительстве социальных объектов и дорожной сети, а также успехах в сельском хозяйстве. Артамонов заметил, что в Липецкой области есть вопросы по кадрам в медицинской сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не обошлось и без обсуждения проблем, одной из которых является укомплектованность врачебного персонала. «Понимаю, что далеко не все сделано в регионе, многое предстоит сделать, развить. Прошу поддержать мое выдвижение на пост губернатора Липецкой области на второй срок», — сказал Артамонов. Глава государства поддержал решение действующего главы региона, отметив, что он «работает напряженно, и результаты видно». Со своей стороны глава Курганской области доложил о работе по преодолению последствий паводка и социально-экономическом развитии региона за последние пять лет. По словам Шумкова, в результате стихийного бедствия пострадал 51 населенный пункт, 110 СНТ и 13,2 тысячи человек, проживающих в более чем 8,2 тысячи домов. Также было затоплено 3750 гектаров застроенных территорий. Как доложил Шумков, от воды уже освобождено 2,6 тысячи гектаров земли и 4,4 тысячи домов. Регион продолжает предоставлять финансовую помощь пострадавшим. Вадим Шумков доложил Путину о положении дел в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Другими темами встречи стали помощь участникам СВО и их семьям, развитие сферы АПК, рост собственных доходов региона и заработных плат жителей региона, строительство индустриальных парков, предоставление медуслуг населению, газификация и ремонт автомобильных дорог. «В этом году завершается почти шестилетний цикл моей работы в Курганской области. Остаюсь в вашем распоряжении. Потому, если вы и население региона окажет доверие, буду продолжать регион вести и дальше по пути активного устойчивого развития», — сказал Шумков. Глава государства поддержал его решение идти на следующий срок, но попросил добиться поддержки граждан. «Тем не менее нужно, конечно, напрямую к людям идти. Показывать, что сделано, и говорить о том, что вы планируете», — указал Путин. Президент поддержал обоих губернаторов, а значит оценил результаты их работы как достаточно хорошие. Так прокомментировал URA.RU итоги встреч политолог Никита Ляховецкий. «Президентские выборы показали, что Владимиру Путину доверяют, его политику поддерживает абсолютное большинство россиян, поэтому не удивительно, что губернаторы хотят получить одобрение главы государства. Это даст им дополнительный аргумент для избирателей, — сказал Ляховецкий. — Поддержка Путина — это сигнал для избирателей и большое подспорье в избирательной кампании. Но главный выбор все равно сделают в сентябре люди, тем самым дав свою оценку результатам работы губернаторов». Путин, по словам Ляховецкого, не поддержал бы главу региона перед региональными выборами, если бы губернаторы не справились со своей задачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам генерального директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, встреча Путина с главами Курганской и Липецкой областей и одобрение их выдвижения — сигнал к началу избирательной кампании. «Природа преподнесла ряду губернаторов серьезный вызов, который им удалось преодолеть. Безусловно, если бы губернаторы не справились с вызовом, не смогли бы помочь своим жителям в тяжелой ситуации, — они бы вряд ли получили одобрение Путина», — сказал эксперт. По мнению главы Центра развития региональной политики, Курганская область — традиционно депрессивный регион, к которому «добавились паводки». «Замена губернатора Курганской области всегда была проблемой, потому что не так много желающих даже среди так называемых федеральных ФПГ назначить своего главу. Поэтому здесь замена не просматривалась», — сказал эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку работе глав Курганской и Липецкой областей Вадима Шумкова и Игоря Артамонова. Глава государства поддержал кандидатуры действующих губернаторов, которым в сентябре предстоят непростые губернаторские выборы, и фактически «дал старт» их избирательной кампании. Так политологи прокомментировали URA.RU встречи, которые российский лидер провел 22 мая с Шумковым и Артамоновым. Собеседники доложили главе государства о состоянии дел в своих регионах и результатах деятельности за последние пять лет. В частности, глава Липецкой области рассказал о ходе выполнения поручения президента по оказанию помощи семьям мобилизованных, работе с подшефным Володарским районом ДНР, росте доходов региона, строительстве социальных объектов и дорожной сети, а также успехах в сельском хозяйстве. Не обошлось и без обсуждения проблем, одной из которых является укомплектованность врачебного персонала. «Понимаю, что далеко не все сделано в регионе, многое предстоит сделать, развить. Прошу поддержать мое выдвижение на пост губернатора Липецкой области на второй срок», — сказал Артамонов. Глава государства поддержал решение действующего главы региона, отметив, что он «работает напряженно, и результаты видно». Со своей стороны глава Курганской области доложил о работе по преодолению последствий паводка и социально-экономическом развитии региона за последние пять лет. По словам Шумкова, в результате стихийного бедствия пострадал 51 населенный пункт, 110 СНТ и 13,2 тысячи человек, проживающих в более чем 8,2 тысячи домов. Также было затоплено 3750 гектаров застроенных территорий. Как доложил Шумков, от воды уже освобождено 2,6 тысячи гектаров земли и 4,4 тысячи домов. Регион продолжает предоставлять финансовую помощь пострадавшим. Другими темами встречи стали помощь участникам СВО и их семьям, развитие сферы АПК, рост собственных доходов региона и заработных плат жителей региона, строительство индустриальных парков, предоставление медуслуг населению, газификация и ремонт автомобильных дорог. «В этом году завершается почти шестилетний цикл моей работы в Курганской области. Остаюсь в вашем распоряжении. Потому, если вы и население региона окажет доверие, буду продолжать регион вести и дальше по пути активного устойчивого развития», — сказал Шумков. Глава государства поддержал его решение идти на следующий срок, но попросил добиться поддержки граждан. «Тем не менее нужно, конечно, напрямую к людям идти. Показывать, что сделано, и говорить о том, что вы планируете», — указал Путин. Президент поддержал обоих губернаторов, а значит оценил результаты их работы как достаточно хорошие. Так прокомментировал URA.RU итоги встреч политолог Никита Ляховецкий. «Президентские выборы показали, что Владимиру Путину доверяют, его политику поддерживает абсолютное большинство россиян, поэтому не удивительно, что губернаторы хотят получить одобрение главы государства. Это даст им дополнительный аргумент для избирателей, — сказал Ляховецкий. — Поддержка Путина — это сигнал для избирателей и большое подспорье в избирательной кампании. Но главный выбор все равно сделают в сентябре люди, тем самым дав свою оценку результатам работы губернаторов». По словам генерального директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, встреча Путина с главами Курганской и Липецкой областей и одобрение их выдвижения — сигнал к началу избирательной кампании. «Природа преподнесла ряду губернаторов серьезный вызов, который им удалось преодолеть. Безусловно, если бы губернаторы не справились с вызовом, не смогли бы помочь своим жителям в тяжелой ситуации, — они бы вряд ли получили одобрение Путина», — сказал эксперт. По мнению главы Центра развития региональной политики, Курганская область — традиционно депрессивный регион, к которому «добавились паводки». «Замена губернатора Курганской области всегда была проблемой, потому что не так много желающих даже среди так называемых федеральных ФПГ назначить своего главу. Поэтому здесь замена не просматривалась», — сказал эксперт.