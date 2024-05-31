Австралия выделит помощи Украине на 20 млн долларов

Австралия выделит Украине дополнительные средства в размере 20 миллионов долларов на электроэнергию и предметы первой необходимости. Об этом объявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.
«Правительство Австралии направит еще 31 миллион австралийских долларов (20,5 млн долларов) для удовлетворения энергетических и гуманитарных потребностей Украины», — сообщила Вонг в соцсети X. Она объяснила, что средства будут распределены для обеспечения населения теплом и электроэнергией и поддержку народа.
В рамках этой помощи, 20 миллионов австралийских долларов (13 млн долларов) пойдут на поддержку в области энергетики, в то время как 10 миллионов (6,6 млн долларов) будут переданы Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН для приобретения необходимых товаров. Дополнительный миллион (663,7 тыс долларов) будет направлен Партнерству ООН по правам инвалидов для помощи раненым служащим ВСУ.
Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в июле и августе жителям Украины могут отключать электричество на 4-6 часов в сутки. Это связано с тем, что страна потеряла до семи гигаватт генерирующих мощностей, также повреждены подстанции и электросети. Харченко считает, что «даже при умеренно-оптимистическом сценарии развития событий» отключения электричества будут происходить.
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